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در دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران با وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم جمهوری آذربایجان مطرح شد؛

تأکید ایران و آذربایجان بر گسترش همکاری‌های مشترک محیط‌زیستی و حفاظت از دریای خزر

تأکید ایران و آذربایجان بر گسترش همکاری‌های مشترک محیط‌زیستی و حفاظت از دریای خزر
کد خبر : 1794060
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معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران در دیدار با وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم جمهوری آذربایجان، بر توسعه همکاری‌های مشترک دو کشور در حوزه محیط زیست، حفاظت از دریای خزر و مقابله با آثار تغییر اقلیم تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در دیدار با مختار بابایف، وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم جمهوری آذربایجان، به همکاری‌های مشترک محیط‌زیستی دو کشور در چارچوب کنوانسیون تهران اشاره کرد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای برگزاری هفتمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران (COP7) اعلام کرد.

وی با اشاره به برنامه عمل ارائه‌شده از سوی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) درباره دریای خزر، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی این سند است و نتیجه بررسی‌های خود را به یونپ اعلام خواهد کرد.

انصاری همچنین با اشاره به چالش‌های ناشی از تغییر اقلیم و کاهش تراز آب دریای خزر، بر ضرورت همکاری کشورهای ساحلی برای حفاظت از تنوع زیستی این پهنه آبی ارزشمند تأکید کرد و آمادگی ایران را برای همکاری در زمینه سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اعلام نمود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه به اهمیت همکاری‌های مشترک در حفاظت از جنگل‌های هیرکانی و مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی اشاره کرد و توسعه تعاملات دوجانبه در این حوزه‌ها را ضروری دانست.

در این دیدار، مختار بابایف، وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم جمهوری آذربایجان، نیز ضمن اعلام آمادگی کشورش برای همکاری و حمایت از برگزاری هفتمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران در تهران، بر گسترش همکاری‌های مشترک زیست‌محیطی میان دو کشور تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی کاپ 31، ظرفیت‌های موجود برای همکاری‌های مشترک ایران و آذربایجان در این زمینه را مورد توجه قرار داد و گفت: امکان بهره‌گیری از منابع مالی صندوق محیط زیست جهانی (GEF) و صندوق سبز اقلیم (GCF) برای اجرای پروژه‌های محیط‌زیستی به‌ویژه در دریای خزر وجود دارد.

دو طرف در این دیدار بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و دوجانبه در حوزه حفاظت از محیط زیست، مقابله با تغییر اقلیم و صیانت از اکوسیستم‌های ارزشمند مشترک تأکید کردند.

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