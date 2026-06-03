اجرای کامل پزشکی خانواده، مسیر تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت است
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست بررسی وضعیت استقرار و اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور، بر تسریع روند اجرای این برنامه ملی و تقویت هماهنگی میان تمامی ارکان نظام سلامت تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، نشست «بررسی وضعیت استقرار و اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع» با حضور دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، مدیران ارشد حوزه سلامت، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور بهصورت حضوری و وبیناری برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت استقرار برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دانشگاههای علوم پزشکی کشور بررسی شد و گزارشی از اقدامات انجامشده، روند آمادهسازی زیرساختها، چالشهای موجود و برنامههای پیشرو برای اجرای این طرح ملی ارائه شد.
دکتر رئیسی در این نشست با اشاره به جایگاه راهبردی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در نظام سلامت کشور، اظهار داشت: اجرای کامل و دقیق این برنامه میتواند نقش مؤثری در ارتقای شاخصهای سلامت، افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت منابع و هزینهها و بهبود کیفیت خدمات سلامت ایفا کند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاهها و نهادهای مرتبط افزود: موفقیت این برنامه نیازمند مشارکت فعال تمامی بخشهای نظام سلامت، از جمله دانشگاههای علوم پزشکی، سازمانهای بیمهگر و سایر دستگاههای اجرایی است و تحقق اهداف آن بدون همافزایی و هماهنگی مستمر امکانپذیر نخواهد بود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت همچنین تقویت زیرساختهای اجرایی، توسعه سامانههای الکترونیک، ارتقای آمادگی نیروی انسانی، آموزش تیمهای اجرایی و پایش مستمر روند استقرار برنامه را از الزامات اجرای موفق برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع دانست و خواستار پیگیری جدی مصوبات و برنامههای اجرایی در سطوح ملی و استانی شد.