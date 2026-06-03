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مسدودشدن ۳۴۷ صفحه در شبکه های اجتماعی به دلیل دخالت در امر درمان

مسدودشدن ۳۴۷ صفحه در شبکه های اجتماعی به دلیل دخالت در امر درمان
کد خبر : 1794018
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رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت، از مسدود شدن ۳۴۷ صفحه در سکوها و شبکه‌های اجتماعی مجازی در سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، سیدحسین حاجی میرزایی در توضیح بیشتر، گفت: ۳۴۷ صفحه در سکوها و شبکه‌های اجتماعی مجازی به دلیل دخالت در امر درمان با هماهنگی مرکز نظارت وزارت بهداشت و معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور در سال گذشته مسدود شدند.

وی افزود: کاربر محور بودن شبکه‌های اجتماعی باعث شده است تا افراد فاقد صلاحیت با سوء استفاده و جعل عنوان، خود را به عنوان پزشک معرفی کرده و با دخالت در امر درمان، سلامت مردم را به خطر بیندازند.

 رییس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان یادآور شد: از آنجایی که پلتفرم‌های خارجی تابع قوانین کشور نیستند، شناسایی و ردیابی این افراد سودجو در این سکوها دشوارتر است. لذا به مردم توصیه می‌شود پیش از هرگونه اقدام درمانی، ابتدا از هویت صاحبان صفحات مجازی فعال در حوزه درمان اطمینان حاصل کنند.

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