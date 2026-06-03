رگبار در ۱۵ استان/ وزش باد شدید در ۱۷ استان

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی اعلام کرد: وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک چهارشنبه (۱۳ خرداد) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، تهران، البرز، قزوین، زنجان، مرکزی، قم و ارتفاعات سمنان و پنج‌شنبه (۱۴ خرداد) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان، نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات استانهای قزوین، البرز و تهران پیش‌بینی می‌شود.

حاکمیت این شرایط جوی جمعه (۱۵ خرداد) در نیمه جنوبی آذربایجان غربی، گیلان، زنجان و ارتفاعات استان‌های خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، شنبه (۱۶ خرداد) در نیمه شمالی استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و سمنان و یک‌شنبه (۱۷ خرداد) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی دور از انتظار نیست.

سارمان هواشناسی با اشاره به افزایش گرادیان فشاری آورده است: وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نواحی مستعد همراه با گردوخاک چهارشنبه در تهران، البرز، قم، سمنان، مرکزی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، جنوب فارس، لرستان، ایلام و همدان و پنج‌شنبه در ایلام، خوزستان، بوشهر، فارس، اصفهان، سمنان، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال شرق کرمان و شمال سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

حاکمیت این وضعیت آب و هوایی جمعه و شنبه در ایلام، خوزستان، بوشهر، جنوب فارس، سمنان، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال کرمان و سیستان و بلوچستان و یک‌شنبه در خوزستان، فارس، نیمه شمالی کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، شمال سیستان و بلوچستان، تهران و البرز انتظار می‌رود.

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