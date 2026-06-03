تمهیدات متروی تهران برای مراسم ارتحال امام و عید غدیر
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه از آمادگی کامل شبکه مترو برای ارائه خدمات ویژه به زائران حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) در سیوهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همچنین نمازگزاران جمعه در روز ۱۵ خردادماه و همچنین شرکتکنندگان در جشن بزرگ و مردمی عید سعید غدیر خم خبر داد.
به گزارش ایلنا، مسعود لطفی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: به منظور تسهیل تردد زائران و شرکتکنندگان در مراسم سیوهفتمین سالگرد ارتحال امام راحل در روز ۱۴ خردادماه، تمهیدات ویژهای در شبکه مترو، بهویژه در خط یک، پیشبینی و اجرا شده است.
وی افزود: تمامی بخشهای عملیاتی، فنی، پشتیبانی و خدماتی متروی تهران در آمادهباش کامل قرار دارند و وضعیت سرویسدهی در تمامی خطوط از طریق مرکز کنترل عملیات، سامانههای نظارت تصویری و سایر سامانههای هوشمند بهصورت لحظهای پایش میشود تا خدماترسانی مطلوب، ایمن و مستمر به زائران و شهروندان ارائه شود.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان مترو تصریح کرد: با توجه به پیشبینی افزایش حجم سفرها، تمهیدات لازم برای اعزام قطارهای فوقالعاده در صورت نیاز در نظر گرفته شده است و در تمامی ایستگاههای منتهی به حرم مطهر، نیروهای عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی در آمادهباش کامل خواهند بود.
لطفی در خصوص خدمات روز ۱۵ خردادماه نیز گفت:همزمان با برگزاری نماز عبادی ـ سیاسی جمعه در جوار مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره)، متروی تهران با برنامهریزی ویژه و افزایش آمادگی عملیاتی، خدمات لازم را برای تسهیل رفتوآمد نمازگزاران ارائه خواهد کرد.
وی افزود: ایستگاه حرم مطهر بهعنوان اصلیترین درگاه دسترسی به محل برگزاری مراسم، با آمادگی کامل تجهیزات و تأسیسات، استقرار نیروهای راهنمای مسافر و پیشبینی ظرفیت لازم برای مدیریت جمعیت، آماده خدمترسانی خواهد بود. همچنین در صورت افزایش تقاضا، ظرفیت اعزام قطارها افزایش یافته و سرفاصله حرکت قطارها در خطوط منتهی به ایستگاه حرم مطهر متناسب با شرایط بهرهبرداری تنظیم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه خاطرنشان کرد: متروی تهران با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای عملیاتی، فنی و پشتیبانی خود، در کنار زائران و شهروندان خواهد بود تا مراسم سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و نماز جمعه ۱۵ خردادماه در فضایی منظم، ایمن و با سهولت دسترسی برگزار شود.
وی همچنین به فرارسیدن عید سعید غدیر خم و هفته ولایت اشاره و اظهار کرد: به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و شرکتکنندگان در «مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر» که فردا پنجشنبه ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ در مسیر میدان آزادی تا میدان امام حسین (ع) برگزار میشود، تمامی بخشهای عملیاتی، فنی و پشتیبانی مترو در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر در این روز افزود: به منظور تسهیل تردد شهروندان و مدیریت بهینه جابهجایی مسافران، سرویسدهی در خطوط ۲، ۴ و ۶ مترو با ظرفیت حداکثری انجام خواهد شد و سرفاصله حرکت قطارها متناسب با شرایط و حجم تقاضا تنظیم میشود.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه تصریح کرد: وضعیت ایستگاهها و حجم مسافران از طریق مرکز کنترل عملیات، سامانههای نظارت تصویری و سایر سامانههای پایش هوشمند به صورت لحظهای رصد خواهد شد و در صورت افزایش حجم مسافر در هر بخش از مسیر، قطارهای فوقالعاده در کوتاهترین زمان ممکن اعزام میشوند تا خدماترسانی مطلوب و روان به شهروندان استمرار داشته باشد.
لطفی همچنین به شهروندان توصیه کرد برای دسترسی آسانتر به مسیر برگزاری این جشن بزرگ مردمی از ایستگاههای امام حسین (ع)، دروازه شمیران، دروازه دولت، فردوسی، تئاتر شهر، میدان انقلاب اسلامی، توحید، شادمان، دکتر حبیبالله، استاد معین و میدان آزادی استفاده کنند.
بر اساس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه، وی در پایان تصریح کرد: متروی تهران همانند سایر مناسبتهای ملی و مذهبی، با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود در کنار شهروندان خواهد بود تا شرکتکنندگان بتوانند با سهولت، ایمنی و آرامش در این اجتماع بزرگ حضور یابند. همچنین برای مدیریت سفرهای بازگشت و ارائه خدمات مناسب پس از پایان مراسم و اجتماعات شبانه، تمهیدات لازم پیشبینی و برنامهریزی شده است.