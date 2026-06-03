شلیک ناخواسته به خواهر هنگام بازی با اسلحه

به گزارش ایلنا، سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در پی اعلام وقوع یک فقره قتل و انتقال جسد یک زن جوان به بیمارستان، تیم بررسی صحنه قتل اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ بلافاصله در محل حادثه حاضر شد. بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول بر اثر اصابت یک گلوله به ناحیه جناغ سینه جان خود را از دست داده است.

وی افزود: در تحقیقات ابتدایی، همسر مقتول مدعی شد هنگام بازگشت به منزل، دو موتورسوار از کنار آنها عبور کرده‌اند و ترک‌نشین موتورسیکلت با سلاح گرم به سمت همسرش شلیک کرده و سپس از محل گریخته است. وی همچنین اظهار داشت پس از وقوع حادثه با کمک برادرزاده‌اش، همسر مجروح خود را با خودروی شخصی به بیمارستان منتقل کرده است.

سردار گودری ادامه داد: با این حال، بررسی‌های تخصصی کارآگاهان با اظهارات مطرح‌شده همخوانی نداشت. تحقیقات از ساکنان محل نشان داد هیچ‌یک از همسایگان صدای تیراندازی در زمان اعلام‌شده را نشنیده‌اند. همچنین بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته اطراف محل نیز هیچ نشانی از موتورسیکلت یا افراد مورد ادعای همسر مقتول را آشکار نکرد.

وی ادامه داد: کارآگاهان در ادامه با بررسی دقیق‌تر اظهارات شاهدان و انجام تحقیقات میدانی متوجه شدند برادر مقتول همزمان با زمان وقوع حادثه، با حالتی آشفته و مضطرب از منزل خواهر خود خارج شده است. این سرنخ مهم، مسیر تحقیقات را تغییر داد.

در ادامه و با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و شگردهای پلیسی، مخفیگاه برادر مقتول شناسایی شد و وی با همکاری مأموران کلانتری دستگیر و برای بازجویی به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: متهم در جریان تحقیقات تخصصی لب به اعتراف گشود و اظهار داشت: شب حادثه در منزل خواهرم حضور داشتم. با یک قبضه سلاح گرم غیرمجاز که از قبل تهیه کرده بودم، مشغول تظاهر به تیراندازی و بازی با اسلحه بودم که ناگهان گلوله‌ای شلیک شد و به سینه خواهرم که روبه‌روی من و کنار بخاری نشسته بود اصابت کرد.

وی در ادامه اعترافات خود افزود: پس از حادثه و از ترس عواقب ماجرا، با همکاری همسر خواهرم تصمیم گرفتیم صحنه‌سازی کنیم. به همین دلیل جسد را به مقابل درِ منزل منتقل کردیم تا ماجرا شبیه یک حمله مسلحانه از سوی افراد ناشناس به نظر برسد و سپس من از محل متواری شدم.

کارآگاهان در ادامه تحقیقات و با راهنمایی متهم موفق به کشف و ضبط سلاح گرم مورد استفاده در حادثه شدند. همچنین همسر مقتول به دلیل مشارکت در صحنه‌سازی و ارائه اظهارات خلاف واقع، به همراه برادر مقتول برای ادامه رسیدگی‌های قضایی به دادسرا معرفی شدند.

تحقیقات تکمیلی درباره ابعاد این پرونده همچنان ادامه دارد.