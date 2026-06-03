اجرای برنامه پزشک خانواده از اول تیر

به گزارش ایلنا، بابک فرخی در نشست بررسی وضعیت استقرار و اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، که به میزبانی سازمان تامین اجتماعی برگزار شد با اشاره به اجرای برنامه در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت، گفت: فاز نخست اجرای برنامه با ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور از اول تیرماه آغاز خواهد شد که پیش از آن، در فاز آمادگی و استقرار می‌بایست تمامی مشکلات و موانع اجرایی احصا و برطرف شود.

وی از اعزام ۱۰ تیم پایش ملی از ۱۶ خردادماه به شهرستان‌های منتخب خبر داد و افزود: این تیم‌ها با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی، آمادگی دانشگاه‌ها و شهرستان‌ها را بررسی و نواقص احتمالی را در محل پیگیری خواهند کرد.

براساس گزارش وبدا، فرخی همچنین اعلام کرد: فاز دوم برنامه در ۲۰ دانشگاه دیگر از اول مرداد ماه و فاز سوم در ۱۹ دانشگاه باقی‌مانده از اول شهریورماه اجرایی خواهد شد تا برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع به تدریج در سراسر کشور گسترش و توسعه یابد.

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