اجرای برنامه پزشک خانواده از اول تیر
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت از آغاز رسمی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور از اول تیرماه خبر داد و تأکید کرد که تمامی چالشها و نواقص اجرایی باید تا ۲۵ خردادماه برطرف شود.
به گزارش ایلنا، بابک فرخی در نشست بررسی وضعیت استقرار و اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، که به میزبانی سازمان تامین اجتماعی برگزار شد با اشاره به اجرای برنامه در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت، گفت: فاز نخست اجرای برنامه با ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور از اول تیرماه آغاز خواهد شد که پیش از آن، در فاز آمادگی و استقرار میبایست تمامی مشکلات و موانع اجرایی احصا و برطرف شود.
وی از اعزام ۱۰ تیم پایش ملی از ۱۶ خردادماه به شهرستانهای منتخب خبر داد و افزود: این تیمها با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی، آمادگی دانشگاهها و شهرستانها را بررسی و نواقص احتمالی را در محل پیگیری خواهند کرد.
براساس گزارش وبدا، فرخی همچنین اعلام کرد: فاز دوم برنامه در ۲۰ دانشگاه دیگر از اول مرداد ماه و فاز سوم در ۱۹ دانشگاه باقیمانده از اول شهریورماه اجرایی خواهد شد تا برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع به تدریج در سراسر کشور گسترش و توسعه یابد.