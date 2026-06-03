خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حریق در استان‌های زاگرس‌نشین؛ چالش مدیریت بحران

حریق در استان‌های زاگرس‌نشین؛ چالش مدیریت بحران
کد خبر : 1793960
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: حریق در استان‌های زاگرس‌نشین دومین چالش مدیریت بحران است که باوجود بارندگی‌های خوب و افزایش پوشش گیاهی، دهیاران، بخشداران و فرمانداران با اعتبارات محدود، امکاناتی در اختیار دهیاری‌ها قرار می‌گیرد آمادگی لازم را داشته باشند.

به گزارش ایلنا، ساجدی‌نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: با وجود محدودیت اعتبارات، اولویت جبران خسارت به ترتیب با خانه‌های مسکونی تخریب‌شده، خودروهای از بین‌رفته و سپس واحدهای تجاری و کارخانجات است. گزارش این اقدامات به ستاد بازسازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده و تصمیم‌گیری نهایی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: علاوه بر جبران خسارت جنگ با سه چالش اصلی روبرو هستیم.

وی ادامه داد: اولین چالشی که با آن روبروییم تنش آبی است که در صورت ارائه طرحی از سوی وزارت نیرو و تأیید استاندار، حتی اگر خارج از اعتبارات مصوب باشد، از هرگونه کمکی دریغ نخواهد شد.

به گفته ساجدی نیا، حریق در استان‌های زاگرس‌نشین دومین چالش مدیریت بحران است که باوجود بارندگی‌های خوب و افزایش پوشش گیاهی، دهیاران، بخشداران و فرمانداران با اعتبارات محدود، امکاناتی در اختیار دهیاری‌ها قرار می‌گیرد آمادگی لازم را داشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: برای خرید دو فروند هواپیمای پهن‌پیکر و بالگرد برای اطفای حریق توافق شده است.

به گفته وی سومین چالش  بیمه بخش کشاورزی است که جلسات خوبی با بیمه کشاورزی برگزار شده و پیگیری‌ها برای حل مشکلات غیر از موضوع گندم ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی