به گزارش ایلنا، ساجدی‌نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: با وجود محدودیت اعتبارات، اولویت جبران خسارت به ترتیب با خانه‌های مسکونی تخریب‌شده، خودروهای از بین‌رفته و سپس واحدهای تجاری و کارخانجات است. گزارش این اقدامات به ستاد بازسازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده و تصمیم‌گیری نهایی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: علاوه بر جبران خسارت جنگ با سه چالش اصلی روبرو هستیم. وی ادامه داد: اولین چالشی که با آن روبروییم تنش آبی است که در صورت ارائه طرحی از سوی وزارت نیرو و تأیید استاندار، حتی اگر خارج از اعتبارات مصوب باشد، از هرگونه کمکی دریغ نخواهد شد. به گفته ساجدی نیا، حریق در استان‌های زاگرس‌نشین دومین چالش مدیریت بحران است که باوجود بارندگی‌های خوب و افزایش پوشش گیاهی، دهیاران، بخشداران و فرمانداران با اعتبارات محدود، امکاناتی در اختیار دهیاری‌ها قرار می‌گیرد آمادگی لازم را داشته باشند. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: برای خرید دو فروند هواپیمای پهن‌پیکر و بالگرد برای اطفای حریق توافق شده است. به گفته وی سومین چالش بیمه بخش کشاورزی است که جلسات خوبی با بیمه کشاورزی برگزار شده و پیگیری‌ها برای حل مشکلات غیر از موضوع گندم ادامه دارد.

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