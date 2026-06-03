به گزارش ایلنا به نقل از سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ ساعات فعالیت تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ خردادماه تغییر کرد.

بر این اساس در روز پنج‌شنبه ۱۴ خردادماه همزمان با رحلت جانگذار حضرت امام خمینی (ره) و عید سعید غدیر تمامی میادین و بازارها از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ فعال هستند.

همچنین روز جمعه ۱۵ خردادماه نیز مصادف با سالروز قیام پانزد خرداد نیز تمامی میادین و بازارها تعطیل هستند.

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