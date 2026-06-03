اعتبار دومین مرحله خرید کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، «یعقوب اندایش» گفت: در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر شهید (ره) و تحقق مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مصوبه جلسه 920 مورخ 1404/06/24 شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی مرتبط با " الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور" و بند (ج) ابلاغیه شماره 1404/ 12004/ دش مورخ1404/06/24 رئیس‌جمهور محترم و رئیس شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی، مبنی بر "حمایت مالی و فرهنگی از خانواده و ارتقای سلامت مادر و کودک و کلیه مادران باردار کشور"، با تخصیص منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی، به‌منظور حمایت از مادرانی که فرزندان آنها از تاریخ 1405/01/01 به دنیا می‌آیند، تا پایان 2سالگی فرزند مشمول طرح هستند.

وی افزود: کارت امید مادر، با هدف ارتقای امنیت غذایی، پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک، با همکاری دبیرخانه ستادملی جمعیت، سازمان ثبت‌احوال کشور، شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) مجری طرح کالابرگ الکترونیکی انجام می‌شود.

معاون وزیر رفاه اشاره کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتبار خرید سبد غذایی و پوشک بچه و در صورت نیاز شیرخشک رایگان برای تعداد بالغ بر 129 هزار و 356 کودک متولد شده از تاریخ 1405/01/01 تا 1405/02/31 را در بستر کالابرگ الکترونیکی به حساب مادران مشمول از 13 خرداد ماه تخصیص خواهد داد.

اندایش تصریح کرد: در این مرحله علاوه بر 63 هزار و 305 کودک متولد فروردین ماه که در مرحله اول مشمول طرح کارت امید مادر در فروردین ماه بوده‌اند، 5 هزار و 760 کودک جامانده از فهرست ارسالی کودکان متولد شده در فروردین‌ماه از سوی سازمان ثبت‌احوال به دلیل تأخیر خانوار در دریافت شناسنامه و 60 هزار و 291 کودک متولد اردیبهشت‌ماه شارژ شده اند و همگی مشمول دریافت اعتبار 2 میلیون‌تومانی اعتبار اردیبهشت‌ماه هستند.

اندایش یادآور شد: 5.760 کودک متولد فروردین‌ماه سال جاری که خانوار ایشان با تأخیر شناسنامه دریافت کرده‌اند و از لیست فروردین جامانده بوده اند، در این مرحله، مبلغ 4 میلیون تومان (اعتبار فروردین و اردیبهشت‌ماه هم‌زمان) در کارت امید مادر (به حساب مادران) ایشان شارژ شده است.

معاون وزیر رفاه افزود: با دریافت ماهانه اطلاعات مادران دارای کودک متولد شده از سوی سازمان ثبت‌احوال کشور، اعتبار خرید به حساب مادر خانوار مشمول، در تمام استان‌های کشور شارژ می‌شود.

خانوارهای مشمول می‌توانند بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده را که مشتمل بر سبد غذایی موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزی‌جات، میوه‌جات و سبزیجات) و پوشک بچه و در صورت لزوم شیرخشک رایگان است، تا سقف اعتبار 20 میلیون ریال، فارغ از دهک درآمدی از طریق بستر کالابرگ الکترونیکی خرید نمایند.

اندایش افزود؛ اعتبار مذکور به حساب مادر خانوار مشمول (دارای کودک متولد شده از تاریخ 1405/01/01 تا 1405/02/31) واریز شده و از 13 خردادماه سال جاری قابل‌بهره‌برداری است و امکان خرید 16 قلم کالای موردتأیید از طریق تمام فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی و شیرخشک و پوشک بچه از داروخانه‌ها، در دسترس مادران قرار دارد. همچنین خانوارهای مشمول می‌توانند با استفاده از برنامه کاربردی "شمیم"، برنامه کاربردی بله- برنامه کاربردی سروش‌پلاس ـ کد دستوری #1463*500* و تلفن 6369-021 از مبلغ اعتبار خود اطلاع یابند.

اندایش گفت: خانوارهای مشمول جهت تهیه سبد غذایی و پوشک بچه و شیرخشک رایگان می‌توانند به نزدیک‌ترین فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیک و داروخانه‌ها مراجعه نمایند. مهلت استفاده از این اعتبار، سه ماه خواهد بود.

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