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احتمال طوفان گرد و خاک در تهران تا جمعه

احتمال طوفان گرد و خاک در تهران تا جمعه
کد خبر : 1793866
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اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتمال تداوم طوفان گرد و خاک در تهران تا جمعه (۱۵خرداد) همچنین بارش باران و رگبار و رعد و برق در مناطق شمالی استان هشدار داد.

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: در مناطق شمالی استان تهران در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید و احتمال وزش باد شدید موقت، در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نوار جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا خیلی شدید پیش‌بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به گذر موج بارشی از استان آورده است: از ظهر تا اواخر وقت جمعه در بعضی ساعات بارش باران و گاهی رگبار و رعد و برق در مناطق شمالی استان تهران به‌ویژه ارتفاعات شمال شرق دور از انتظار نیست.

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