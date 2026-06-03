احتمال طوفان گرد و خاک در تهران تا جمعه
اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتمال تداوم طوفان گرد و خاک در تهران تا جمعه (۱۵خرداد) همچنین بارش باران و رگبار و رعد و برق در مناطق شمالی استان هشدار داد.
به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: در مناطق شمالی استان تهران در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید و احتمال وزش باد شدید موقت، در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و ارتفاعات در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نوار جنوبی و غربی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعتها وزش باد شدید تا خیلی شدید پیشبینی میشود.
اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به گذر موج بارشی از استان آورده است: از ظهر تا اواخر وقت جمعه در بعضی ساعات بارش باران و گاهی رگبار و رعد و برق در مناطق شمالی استان تهران بهویژه ارتفاعات شمال شرق دور از انتظار نیست.