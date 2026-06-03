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آمادگی کامل اتوبوسرانی تهران برای خدمات‌رسانی در مراسم سالگرد ارتحال امام

آمادگی کامل اتوبوسرانی تهران برای خدمات‌رسانی در مراسم سالگرد ارتحال امام
کد خبر : 1793794
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همزمان با سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، ناوگان اتوبوسرانی تهران زائران را رایگان از ۱۷ مبدا به حرم مطهر امام خمینی (ره) جا به جا می کند.

به گزارش ایلنا، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: در مراسم  سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، ناوگان اتوبوسرانی تهران از ساعت ۶ صبح روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ با آمادگی کامل، خدمات جابه‌جایی رایگان زائران را از ۱۷ مبدا به حرم مطهر امام خمینی (ره) بر عهده دارد.

مسیرهای اعزام به شرح زیر است: 

شهرک ولیعصر (عج)، یافت‌آباد، شادآباد، میدان خراسان، پایانه خاوران، شهرک شهید محلاتی، شهرک شهید بروجردی، جماران، میدان رسالت، میدان راه‌آهن، بازار دوم نازی‌آباد، خیابان ابوذر، میدان آزادی، شهرک شهید باقری، تهرانسر، میدان شهرری، فلکه سوم دولت‌آباد

همچنین تیم‌های فنی، امدادی و واحد‌های نظارتی شرکت واحد نیز برای پشتیبانی و روانسازی خدمات در این روز، در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

 پس از پایان مراسم نیز شرکت‌کنندگان گرامی توسط همان اتوبوس‌ها به مبادی اولیه بازگردانده خواهند شد.

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