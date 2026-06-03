چمران:
حمایت از لبنان وظیفهای اسلامی و انسانی است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر حمایت همهجانبه از مردم لبنان، حزبالله و جبهه مقاومت، خواستار پاسخ قاطع به تجاوزات رژیم صهیونیستی و حامیان آن شد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، در شامگاه سهشنبه دوازدهم خردادماه ۱۴۰۵ و همزمان با نود و چهارمین شب بعثت مردم، اجتماع گستردهای از اقشار مختلف شهروندان، خانوادههای شهدا، نیروهای انقلابی، جوانان و فعالان فرهنگی و اجتماعی در میدان ونک تهران برقرار بود. این مراسم که با حضور پرشور مردم و در فضای حمایت از ملت لبنان، محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و اعلام همبستگی با جبهه مقاومت همراه بود، صحنه نمایش وحدت، انسجام و پشتیبانی مردمی از آرمانهای انقلاب اسلامی و ملتهای مظلوم منطقه بود. در این اجتماع، پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و حزبالله لبنان در میان جمعیت به اهتزاز درآمد و حاضران با شعارهای انقلابی، حمایت خود را از ملت لبنان، مقاومت اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در اجتماع مردمی نود و چهارمین شب بعثت مردم در میدان ونک، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مقاومت، تأکید کرد: ملت ایران همچنان با اقتدار در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده است و حمایت از ملت لبنان، جبهه مقاومت و مقابله با جنایات صهیونیستها را یک وظیفه تاریخی، اسلامی و انسانی میداند.
ملت ایران همچنان در سنگر مقاومت ایستاده است
چمران، در آغاز سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مقاومت، فرماندهان شهید و دانشمندان شهید، به ویژه شهدایی که به گفته وی در جنایات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند، اظهار داشت: به همه خواهران و برادران عزیز و مردم انقلابی حاضر در میدان ونک سلام عرض میکنم و از حضور مستمر و پرصلابت شما در این اجتماعات مردمی قدردانی دارم.
وی افزود: مردم ایران پس از گذشت بیش از نود شب حضور مستمر در صحنه، همچنان استوار و مقتدر در سنگر خیابان ایستادهاند و نشان دادهاند که در برابر تهدیدها، فشارها و جنایات دشمنان ملت ایران عقبنشینی نخواهند کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی در لبنان و منطقه تصریح کرد: دشمنی که امروز در لبنان، جنوب لبنان و دیگر مناطق حضور دارد، نه تنها از جنایت دست برنداشته بلکه هر روز بر دامنه اقدامات ضد انسانی خود افزوده است. آنان شرم، وجدان، انسانیت و تمامی ارزشهای اخلاقی را کنار گذاشتهاند و به کشتار انسانهای بیگناه ادامه میدهند.
حمایت از لبنان وظیفهای اسلامی و انسانی
چمران خاطرنشان کرد: ملت ایران در روزهای گذشته و همچنین امشب با حضور در میادین مختلف، پشتیبانی خود را از مردم شریف لبنان، شیعیان لبنان و جبهه مقاومت اعلام کردهاند.
وی افزود: امروز پرچمهای حزبالله شجاع لبنان در کنار پرچم جمهوری اسلامی ایران میدرخشد و این نشانه پیوند عمیق میان ملتهای آزاده منطقه است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: مردم ایران همواره از رزمندگان خود در مرزها و جبهههای دفاعی حمایت کردهاند و در کنار آن، حمایت قاطع خود را از ملت لبنان، مسلمانان لبنان و جریان مقاومت اسلامی اعلام میکنند.
وی ادامه داد: مردم لبنان پیوندی عمیق با حزبالله دارند و واقعیتهای میدانی لبنان نشان میدهد که قدرت اصلی در این کشور متکی به ملت و مقاومت است و نه به جریانهایی که امید خود را به آمریکا و رژیم صهیونیستی گره زدهاند.
روایت چمران از یادداشت شهید مصطفی چمران
چمران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش شهید مصطفی چمران در شکلگیری مقاومت اسلامی لبنان، بخشی از دستنوشته این شهید را برای حاضران قرائت کرد.
وی تصریح کرد: شهید دکتر مصطفی چمران را میتوان از پایهگذاران مقاومت اسلامی در لبنان دانست؛ شخصیتی که از سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار مردم لبنان و مبارزان مسلمان ایستاد و برای مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی تلاش کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به فضای مبارزاتی جنوب لبنان در دهه پنجاه شمسی گفت: در زمانی که بسیاری تصور روشنی از آینده تحولات منطقه نداشتند، رزمندگان لبنانی با فریاد اللهاکبر در برابر رژیم صهیونیستی مقاومت میکردند و این فریاد ایمان، امید و ایستادگی را در دل مردم زنده نگه میداشت.
رئیس شورا در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم در نود و چهارمین شب بعثت مردم در میدان ونک اظهار داشت: از همه خواهران و برادران عزیز، جوانان انقلابی، خانوادههای معظم شهدا و تمامی کسانی که در این شبها با حضور خود پیام ایستادگی، مقاومت و حمایت از مظلومان را به جهانیان مخابره کردهاند، صمیمانه تشکر میکنم.
وی افزود: ملت ایران همچنان با صدای رسا از آرمانهای انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و ملتهای مظلوم دفاع خواهد کرد و با اتکا به ایمان، وحدت و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، مسیر عزت، اقتدار و مقاومت را ادامه خواهد داد.