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هزینه‌ نصب نیروگاه‌ خورشیدی خانگی اعلام شد

هزینه‌ نصب نیروگاه‌ خورشیدی خانگی اعلام شد
کد خبر : 1793782
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رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا)، از برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد تسهیلات حمایتی به متقاضیان خبر داد و گفت: هزینه نصب یک نیروگاه ۵ کیلوواتی متصل به شبکه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که این رقم درصورت استفاده از تجهیزات ذخیره‌ساز برای تامین برق حتی در شب، تا ۷۰۰ میلیون تومان متغیر خواهد بود.

به گزارش ایلنا از شهر، محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا)  درباره تامین تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی برای بخش خانگی اظهار کرد: در بحث بخش خانگی، با توجه به اینکه منابع در اختیار ما برای این حوزه اندک بود، در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ نفر متقاضی می‌توانند از این تجهیزات بهره‌مند شوند، اما در تلاش هستیم که این ظرفیت را افزایش دهیم. 

هزینه اجرای نیروگاه‌های ۵ کیلوواتی

وی درباره هزینه‌های اجرا از سوی شهروندان تشریح کرد: هزینه‌ها بستگی به نوع تجهیزات، مشخصات و ویژگی‌هایی دارد که مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر متقاضی صرفاً بخواهد یک نیروگاه ۵ کیلوواتی را به صورت متصل به شبکه نصب کند، هزینه آن با قیمت‌های مناسب فعلی، رقمی بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان خواهد بود. 

طرزطلب افزود: در مواقعی که برق قطع می‌شود، اگر متقاضی بخواهد در طی روز از برق نیروگاه خورشیدی استفاده کند، بسته به نوع تجهیزات، مبلغی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان اضافه می‌شود. همچنین اگر نیاز به ذخیره‌سازی انرژی برای استفاده حتی در شب باشد و بخواهند از ذخیره‌ساز استفاده کنند، هزینه نهایی بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان خواهد بود. 

ترویج فرهنگ انرژی‌های تجدیدپذیر

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در پایان با تاکید بر لزوم حمایت دولت از این بخش تصریح کرد: تلاش ما این است که با معتدل‌تر کردن قیمت‌ها، تعداد و میزان تسهیلات به مردم را افزایش دهیم تا این کار گسترش یابد.  اقداماتی که روز گذشته در زمینه تجهیز ۱۲ هزار مدرسه در سراسر کشور به نیروگاه خورشیدی به صورت عملیاتی انجام شد در جهت فرهنگ‌سازی، ترویج نیروگاه‌های تجدیدپذیر و استفاده بهینه از انرژی انجام نیز بود.

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