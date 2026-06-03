اشتغال زندانیان رأی باز در واحدهای تولیدی خارج از زندان
بخشی از مددجویان در داخل زندان و در قالب مشاغل کارگاهی فعالیت میکنند، تعدادی در واحدهای مستقر در پیرامون زندان مشغول به کار هستند و گروهی نیز با بهرهمندی از شرایط «رأی باز» و با موافقت مراجع قضایی، در واحدهای تولیدی خارج از زندان فعالیت دارند.
به گزارش ایلنا، جمعی از اصحاب رسانه با حضور در مجتمع کشت و صنعت حامیان فدک فشافویه و برخی مراکز اشتغال وابسته به بنیاد تعاون زندانیان، از روند فعالیتهای حرفهآموزی و اشتغال زندانیان بازدید کردند؛ طرحی که با هدف توانمندسازی مددجویان و فراهم کردن زمینه بازگشت مؤثر آنان به جامعه اجرا میشود.
در سالهای اخیر توسعه اشتغال و مهارتآموزی زندانیان به یکی از رویکردهای اصلی نظام اصلاح و تربیت تبدیل شده است. بر این اساس، بنیاد تعاون زندانیان با ایجاد فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف کشاورزی، دامپروری، صنایع تبدیلی و کارگاههای تولیدی، تلاش کرده است دوران محکومیت زندانیان را به فرصتی برای یادگیری مهارت و کسب درآمد تبدیل کند.
در جریان این بازدید، «محمود نهاوندینژاد» مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت حامیان فدک فشافویه، با تشریح فعالیتهای این مجموعه اظهار کرد: بنیاد تعاون زندانیان طی بیش از سه دهه فعالیت، در حوزه حرفهآموزی و اشتغال مددجویان اقدامات گستردهای انجام داده و زمینه اشتغال گروههای مختلف زندانیان را در داخل و خارج از زندان فراهم کرده است.
وی با اشاره به شیوههای مختلف اشتغال زندانیان افزود: بخشی از مددجویان در داخل زندان و در قالب مشاغل کارگاهی فعالیت میکنند، تعدادی در واحدهای مستقر در پیرامون زندان مشغول به کار هستند و گروهی نیز با بهرهمندی از شرایط «رأی باز» و با موافقت مراجع قضایی، در واحدهای تولیدی خارج از زندان فعالیت دارند.
نهاوندینژاد با بیان اینکه مجتمع کشت و صنعت حامیان فدک فشافویه از شرکتهای وابسته به بنیاد تعاون زندانیان است، گفت: در حال حاضر حدود ۲۰۰ زندانی رأی باز در بخشهای مختلف این مجموعه مشغول به کار و آموزش هستند.
به گفته وی، این مجتمع حدود یکهزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی را در اختیار دارد که شامل یکهزار هکتار زمین زراعی، ۳۰۰ هکتار باغ و ۳۰۰ هکتار اراضی آیش است. همچنین بخشی از زمینهای فاقد منابع آبی برای تولید انرژی خورشیدی و نصب پنلهای خورشیدی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت حامیان فدک فشافویه با اشاره به توسعه باغات این مجموعه افزود: بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی به کشت پسته اختصاص یافته و باغات زیتون و گل محمدی نیز به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند.
وی تولید محصولات متنوعی از جمله گندم، جو، یونجه، کلزا، صیفیجات، پسته، زیتون، زعفران، گیاهان دارویی و میوه کاکتوس را از ظرفیتهای این مجموعه برشمرد و گفت: فرآوری محصولات کشاورزی از جمله عصارهگیری گیاهان دارویی و روغنکشی زیتون نیز در این مجتمع انجام میشود.
نهاوندینژاد همچنین از فعالیت گسترده در حوزه دامپروری خبر داد و افزود: بیش از هفت هزار رأس دام در این مجموعه نگهداری میشود و فعالیتهایی همچون پرورش دام، طیور، شترمرغ و آبزیان نیز در حال انجام است.
وی با تأکید بر جنبههای آموزشی و مهارتی این طرحها گفت: زندانیان شاغل در این مجتمع مطابق قوانین و بر اساس تخصص و میزان مهارت خود دستمزد دریافت میکنند.
مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت حامیان فدک فشافویه با اشاره به پراکندگی واحدهای تولیدی این مجموعه در مناطق بیجین، آراد، خانلق، اشتهازان و زلفآباد اظهار کرد: تمامی واحدهای زیرمجموعه بنیاد تعاون زندانیان ضمن برخورداری از ساختار مدیریتی مستقل، در چارچوب سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی فعالیت میکنند.
وی همچنین از توسعه سامانههای نوین آبیاری در اراضی کشاورزی این مجتمع خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از زمینهای زیر کشت به سیستمهای آبیاری قطرهای، بارانی و کمفشار مجهز شدهاند که نقش مهمی در افزایش بهرهوری و مدیریت مصرف آب دارد.
در بخش دیگری از این بازدید، خبرنگاران از باغات پسته مجتمع دیدن کردند؛ باغی که در اراضی شور و کمبازده ایجاد شده و اکنون با بیش از ۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت، به مرحله تولید اقتصادی رسیده است. تمامی این باغات با استفاده از سامانه آبیاری قطرهای مدیریت میشوند.
همچنین در این مجموعه دو هکتار از اراضی به کشت کاکتوس و تولید میوههای خاص اختصاص یافته است؛ محصولاتی که به دلیل خواص ویژه خود، بازار مصرف خاصی دارند.
یکی دیگر از بخشهای مورد بازدید، مزرعه پرورش شترمرغ بود که سالانه بیش از دو هزار قطعه شترمرغ مولد و پرواری در آن پرورش مییابد. فرآیند جوجهکشی با استفاده از تجهیزات تخصصی انجام میشود و بخش قابل توجهی از فعالیتهای این واحد توسط زندانیان رأی باز مدیریت میشود.
در ادامه، اصحاب رسانه از کارگاه صنایع چوب و نجاری سعادت مستقر در زندان نیمهباز فشافویه بازدید کردند. این کارگاه که با حمایت بنیاد تعاون زندانیان استان تهران راهاندازی شده، ظرفیت اشتغال حدود ۱۰۰ نفر را دارد و هماکنون ۷۰ نفر در آن مشغول فعالیت هستند.
در این مجموعه با بهرهگیری از تجهیزات صنعتی و فناوریهای روز، انواع محصولات چوبی تولید میشود؛ محصولاتی که به گفته مسئولان مجموعه، از نظر کیفیت قابلیت رقابت با نمونههای موجود در بازار را دارند.
زندانیان رأی باز، افرادی هستند که بر اساس تشخیص مراجع قضایی و در چارچوب قوانین، امکان حضور در محیطهای کاری خارج از زندان را پیدا میکنند. این افراد ضمن حضور در واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی، فرصت کسب مهارت، تجربه شغلی و درآمدزایی را به دست میآورند؛ فرآیندی که با هدف تسهیل بازگشت آنان به جامعه پس از پایان دوران محکومیت دنبال میشود.