سازمان هواشناسی اعلام کرد:
رگبار و وزش باد در شمال کشور
سازمان هواشناسی امروز برای نوار شمالی کشور تداوم ناپایداریهای جوی و مواج شدن دریای خزر پیش بینی کرد.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز چهارشنبه در برخی مناطق استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، همچنین ارتفاعات استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود.
بر اساس این گزارش، ناپایداریهای جوی فردا پنجشنبه نیز در بیشتر این مناطق تداوم خواهد داشت و وقوع رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقت دور از انتظار نیست.
سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد دریای خزر امروز و فردا مواج خواهد بود و به فعالان دریایی، صیادان و گردشگران توصیه شده است تمهیدات لازم را در نظر بگیرد.