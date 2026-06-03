خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترافیک سنگین در چالوس و محورهای منتهی به تهران/ بارش باران در جاده‌های شمالی

ترافیک سنگین در چالوس و محورهای منتهی به تهران/ بارش باران در جاده‌های شمالی
کد خبر : 1793728
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محور چالوس، آزادراه‌های منتهی به تهران و برخی محورهای غرب پایتخت خبر داد و گفت: هم‌اکنون بارش باران در محورهای هراز و فیروزکوه و برخی جاده‌های استان‌های شمالی جریان دارد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) در محدوده‌های سیاه‌بیشه، هریجان و ولی‌آباد سنگین است و در مسیر رفت و برگشت این محور نیز محدوده هزارچم با بار ترافیکی سنگین مواجه است. 

وی افزود: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک، آزادراه ساوه – تهران حدفاصل دهشاد تا احمدآباد مستوفی و همچنین محور شهریار – تهران در محدوده شهرقدس نیز سنگین گزارش شده است. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی گفت: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. 

سرهنگ محبی ادامه داد: در حال حاضر محورهای هراز و فیروزکوه با بارش باران همراه هستند و در برخی محورهای استان‌های گلستان، مازندران و گیلان نیز بارندگی گزارش شده است. سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: محور پاتاوه – دهدشت همچنان به عنوان تنها محور مسدود غیرشریانی کشور شناخته می‌شود و رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جاده‌ها و شرایط جوی را از مبادی رسمی پلیس راهور پیگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی