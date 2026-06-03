«احمد محمودزاده» معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به نزدیکی پایان امتحانات خردادماه دانش‌آموزان از برنامه‌ریزی این سازمان برای بازگشایی حضوری آموزشگاه‌ها در ایام تابستان خبر داد.

او با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت تعطیلات تابستانی برای جبران وقفه تحصیلی، اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در سال اخیر به دلیل آموزش‌های غیرحضوری حاکم بود و دغدغه‌هایی که خانواده‌ها، مؤسسان و حتی کادر آموزشی برای دیدن دوباره دانش‌آموزان در محیط مدرسه داشتند، تصمیم گرفتیم از ظرفیت تابستان استفاده کنیم.

وی در ادامه افزود: مصوبه‌ای ابلاغ شده است که بر اساس آن، برگزاری کلاس‌های تقویتی، کلاس‌های آمادگی کنکور، آموزش زبان‌های خارجی و سایر فعالیت‌های آموزشی و مهارتی (مانند کلاس‌های شنا) در آموزشگاه‌ها و مراکز وابسته به این سازمان، با رعایت پروتکل‌ها و شرایط لازم به صورت حضوری انجام خواهد شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: این مجوز شامل تمامی آموزشگاه‌هایی است که دارای ساختمان مستقل هستند و همچنین مراکزی که از فضای مدارس (اعم از دولتی و غیردولتی) به عنوان فضای آموزشی استفاده می‌کنند. از هم‌اکنون به مؤسسان اعلام شده است تا برای برنامه‌ریزی‌های لازم جهت از سرگیری فعالیت‌های حضوری، به‌ویژه بلافاصله پس از پایان امتحانات خردادماه، اقدام کنند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در پایان ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن این بستر، دانش‌آموزان بتوانند در محیطی پویا و حضوری، بخشی از نیازهای آموزشی و پرورشی خود را در ایام تابستان تأمین کنند.

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