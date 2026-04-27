شعار و روزشمار هفته سلامت ۱۴۰۵ اعلام شد
روزشمار هفته سلامت ۱۴۰۵ با شعار «سلامت پایدار با علم و اقتدار، ایران ماندگار» Together for Health, Stand for Science اعلام شد.
به گزارش ایلنا از وبدا، در جلسه این هفته شورای مدیران معاونت بهداشت وزارت بهداشت که با حضور دکتر رییسی معاون بهداشت و مدیران این معاونت و دکتر حسین کرمانپور رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت برگزار شد، شعار و روزشمار هفته سلامت 1405 تصویب و اعلام شد.
بر اساس مصوبه این جلسه روزشمار هفته سلامت 25 تا 31 اردیبهشت 1405 به این شرح است:
- جمعه 25 اردیبهشت 1405 «خانواده سالم، ایران جوان»
- شنبه 26 اردیبهشت 1405 «تاب آوری نظام سلامت، مدیریت علمی در بحران»
- یکشنبه 27 اردیبهشت 1405 «رسانه و تروجی علمی فرهنگ سلامت»
- دوشنبه 28 اردیبهشت 1405 « خود مراقبتی و سلامت روان مبتنی بر دانش »
- سه شنبه 29 اردیبهشت 1405 « پزشکی خانواده، نظام ارجاع، سلامت پایدار»
- چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405 « تکریم شهدا و آسیب دیدگان تیم سلامت در جریان جنگ آمریکایی صهیونیستی در دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور»
- پنجشنبه 31 اردیبهشت 1405 « اهداء عضو، ایثار و فرصت زندگی»