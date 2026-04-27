با هر اهدای خون، جان سه هموطن نجات مییابد
مدیر کل روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران گفت: اهدای خون یک عمل انساندوستانه و مهم است، اما استمرار آن اهمیت بیشتری دارد.
به گزارش ایلنا،️ سید محمد شاهزاده صفوی با اشاره به عمر محدود فرآوردههای خونی گفت: خون و فرآوردههای خونی تاریخ انقضا دارند بنابراین نیاز به خون همیشگی است.
️ وی افزود: به عنوان مثال، پلاکتهای اهدایی تنها تا ۵ روز قابلیت نگهداری دارند و این موضوع اهمیت تداوم اهدای خون را پررنگتر میکند.
️ مدیر کل روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران، با اشاره به اینکه بسیاری از بیماران، به ویژه مبتلایان به تالاسمی، دائماً به خون نیاز دارند، خاطرنشان کرد: اهداکنندگان باید بدانند که یک بار اهدای خون کافی نیست و بهتر است که این عمل در دورههای زمانی مشخص تکرار شود.
️ صفوی به سقف مجاز اهدای خون در شرایط نرمال اشاره کرد و گفت: آقایان در سال میتوانند چهار مرتبه و بانوان سه مرتبه خون اهدا کنند.
️ وی در پایان یادآور شد با هر اهدای خون، جان سه هموطن نجات مییابد و لازم است همه ما در این امر خیر شرکت کنیم.