به گزارش ایلنا از فرهنگستان علوم، سیدمصطفی محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم در نامه‌ای جدیدی به پاپ لئو رهبر کاتولیک‌های جهان، ضمن تشکر از موضع حق‌طلبانه او در نفی خشونت، ایستادگی شجاعانه پاپ در برابر طبل‌نوازان جنگ را ستود و آن را نشان‌دهنده تضاد میان «معنویت اصیل» و «سیاستِ آلوده» دانست.

در این نامه خطاب به پاپ لئو (Pope Leo)؛ رهبر کاتولیک‌های جهان آمده است:

پیرو نامه اینجانب مورخ ۲۰ مارس ۲۰۲۶ به حضور آن مقام عالی، درمورد حملات متجاوزانه به ایران و با ابراز امتنان از بذل عنایت آن عالی‌جناب، لازم دانستم بار دیگر مراتب سپاس خود را از موضع حق‌طلبانه جنابعالی در نفی خشونت ابراز نمایم. ایستادگی شجاعانه شما در برابر طبل‌نوازان جنگ، بار دیگر تضاد میان «معنویت اصیل» و «سیاستِ آلوده» را آشکار کرد.

در این برهه حساس، شنیدن صدای همسویِ زیرمجموعه عالی‌قدر شما، به‌ویژه سخنان صریح عالی‌جناب اسقف تیموتی بروگلیو (Archbishop Timothy Broglio)، اسقف ارتش ایالات متحده، و کاردینال رابرت مک‌الروی (Cardinal Robert McElroy)، مایه امیدواری صلح‌جویان گشت. این‌که مقامات ارشد کاتولیک با تکیه بر اصول اخلاقی و «نظریه جنگ عادلانه» (Just War Theory)، شجاعانه بر غیرمشروع بودن این جنگ‌های تحمیلی تأکید ورزیده‌اند، نشان از حیاتِ اخلاق در کالبد کلیسا دارد. استدعا دارم سپاس صمیمانه اینجانب را به این بزرگواران ابلاغ فرمایید.

بسیار تامل‌برانگیز و مایه تأسف است که شاهد جبهه‌بندی‌های ناعادلانه‌ای از سوی دولت‌های متجاوز هستیم که با نقض آشکار موازین بین‌المللی، آتش جنگ را علیه ایران شعله‌ور کرده‌اند. این تهاجمات نه‌تنها به تخریب گسترده منازل صلح‌جویان و نابودی آثار باستانی و میراث فرهنگی - که شناسنامه تمدن بشری هستند - انجامیده، بلکه مراکز علمی را هدف قرار داده و هزاران انسان بی‌گناه، به‌ویژه کودکان معصوم دبستانی را در خون غلتانده است.

تاریخ و وجدان بیدار بشری هرگز فراموش نخواهد کرد که ستمگران برای پوشاندن این لکه‌های ننگ، به تقدس‌زدایی از چهره‌های الهی و توهین به منادیان عدالت روی آورده‌اند. اما همین تندی‌ها، گواهی بر اثرگذاری کلام آن مقام عالی است که الهام‌بخشِ میلیاردها انسانی است که در آرزوی جهانی عاری از تبعیض و خشونت به سر می‌برند.

عالی‌جناب!

در الهیات ادیان توحیدی، صلح، میوه درخت طهارت و تقواست. اینجانب که بیش از سه دهه است توفیق گفت‌وگو با شخصیت‌های برجسته ادیان ابراهیمی را داشته‌ام و از زمان عالی‌جناب ژان پل دوم (John Paul II) با واتیکان در ارتباط بوده‌ام و به یاد می‌آورم که به دعوت عالی‌جناب بندیکت (Benedict XVI) در مجمع «سینود» پیرامون صلح سخن گفتم و بعدها در محضر عالی‌جناب فرانسیس (Francis)، بر صیانت از محیط زیست تاکید ورزیدم.

اگرچه تاکنون سعادت دیدار نزدیک با حضرت‌عالی حاصل نشده، اما به عنوان یک روحانی شیعه، موضع‌گیری‌های مکرر شما و همراهان عالی‌رتبه‌تان در نفی خونریزی را نقطه عطفی در تاریخ معاصر می‌دانم. حقیقت کلام شما هرگز با هیاهوی کسانی که نامشان تداعی‌گر سقوط اخلاق است، غبارآلود نخواهد شد. همان‌گونه که عارف بزرگ، مولانا جلال‌الدین بلخی می‌فرماید:

«جانِ دیوان و ددان از هم جداست / متحد جان‌های مردان خداست»

در پایان، پایداری و توفیقات روزافزون شما و جمیع کاردینال‌ها و اسقف‌های صلح‌جو را در مسیر خدمت به بشریت از خداوند متعال مسألت دارم.

