اولین گروه از زائران ایرانی به مسجدالنبی مشرف شدند
اولین گروه زائران سرزمین وحی، در اولین روز اقامت در مدینه منوره به زیارت حرم نبوی مشرف شدند و یاد همه شهدا، امام شهید و دلباختگان اهل بیت را گرامی داشتند.
به گزارش ایلنا، همزمان با ورود نخستین کاروان حج تمتع کشورمان به مدینه، زائران با اشک و شوق به زیارت حرم نبوی مشرف شدند.
گفتنی است؛ نخستین پرواز حج تمتع ۱۴۰۵ حامل ۱۲۱ نفر از عوامل و کارگزاران حج صبح دیروز، شنبه (۵ اردیبهشت) از ترمینال یک فرودگاه امام خمینی (ره) و به مقصد مدینه انجام شد.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، زائران ایرانی ابتدا یک هفته در مدینه منوره اقامت خواهند داشت و پس از بهرهمندی از معنویت حرم نبوی و بهشت بقیع، راهی مکه مکرمه برای انجام مناسک حج میشوند. گفته میشود که از روزهای آینده سرعت اعزام زائران افزایش مییابد.