انتصاب سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان‌ استاندار تهران، طی حکمی «احمد قیومی» فرماندار سابق تهران را به سمت «مشاور استاندار و سرپرست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران» منصوب کرد.

براساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، در این حکم بر پیگیری اجرای قانون مبارزه با قاچاق، هم‌افزایی میان دستگاه‌های عضو کمیسیون و تحقق برنامه‌های دولت وفاق ملی تأکید شده است.