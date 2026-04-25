انتصاب سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران
«احمد قیومی» به عنوان مشاور و سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران منصوب شد
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، طی حکمی «احمد قیومی» فرماندار سابق تهران را به سمت «مشاور استاندار و سرپرست کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران» منصوب کرد.
براساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، در این حکم بر پیگیری اجرای قانون مبارزه با قاچاق، همافزایی میان دستگاههای عضو کمیسیون و تحقق برنامههای دولت وفاق ملی تأکید شده است.