انهدام باند سارقان حرفهای منازل در پایتخت
مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت از انهدام باند سارقان حرفهای منازل خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، باند ۵ نفره سرقت منزل توسط کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شد.
در جریان عملیات دستگیری، برای جلوگیری از فرار اعضای باند، با رعایت قانون بکارگیری سلاح ، تیراندازی کنترلشدهای انجام شد که منجر به اصابت گلوله به پای یکی از سارقان گردید.
بر اساس بررسیهای انجام شده، اعضای این باند بهصورت سازمانیافته و با استفاده از خودروهای مسروقه، اقدام به سرقت منازل شهروندان در سطح تهران میکردند.
در بازرسی از مخفیگاه و منازل مرتبط با این افراد، اموال مسروقه شامل طلا، ارزهای خارجی و سایر اموال به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شده و تاکنون با شناسایی ۳ مالباخته، اموال مسروقه به آنان مسترد گردیده و تحقیقات جهت شناسایی دیگر مالباختگان در دستور کار پلیس قرار گرفته. است.
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تاکید بر هوشیاری شهروندان اعلام کرد: «پلیس در هر شرایطی، بهویژه در شرایط بحرانی و جنگی، اجازه انجام اقدامات مجرمانه بویژه در موضوع سرقت را به مجرمان را نخواهد داد و اقدامات مقتدرانه برای تأمین امنیت مردم ادامه خواهد داشت.»