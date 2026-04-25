به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به اقدام فداکارانه این پرستار در نجات سه نوزاد، تأکید کرد: نوع‌دوستی، کمک به دیگران و تعهد حرفه‌ای، جوهره اصلی فعالیت در حوزه سلامت است و چنین رفتارهایی جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری کادر سلامت در قبال مردم محسوب می‌شود که اگر این روحیه در کار وجود نداشته باشد، بخش مهمی از معنای این حرفه کمرنگ می‌شود.

وی ادامه داد: اینکه فردی در لحظه‌ای پرتنش و در شرایطی که تصمیم‌گیری آسان نیست، مسئولیت‌پذیرانه عمل می‌کند و جان بیماران را در اولویت قرار می‌دهد، نشان‌دهنده عمق تعهد حرفه‌ای است البته بسیاری از کارکنان نظام سلامت در نقاط مختلف کشور در شرایط مشابه همین تعهد و فداکاری را از خود نشان می‌دهند.

مشاور عالی وزیر بهداشت ادامه داد: در روزهای سخت، کادر سلامت با تمام توان در کنار مردم ایستادند و خدمات بهداشتی و درمانی بدون وقفه ادامه پیدا کرد. همین موضوع سبب شد مردم نیز اعتماد و رضایت خود را از خدمات حوزه سلامت ابراز کنند.

نقش ویژه پرستاران و اعضای تیم سلامت در ارتقای «تصویر حرفه ای» از این قشر در جامعه

عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به نقش ویژه پرستاران و اعضای تیم سلامت در ارتقای «تصویر حرفه‌ای» این قشر در جامعه گفت: امروز در خدمت دختر عزیزمان، دکتر ندا سلیمی هستیم که در ماه‌های پایانی دوره دکترای تخصصی خود در دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار دارد و پیش‌تر مقطع کارشناسی ارشد را در رشته پرستاری اطفال در دانشگاه تهران گذرانده‌ و امروز به عنوان یکی از نمادهای ارائه خدمت در نظام سلامت معرفی شده‌ است.

وی با توضیح نقش «تصویر اجتماعی» هر حرفه در ذهن مردم، افزود: بخشی از این تصویر، خدمات ملموسی است که در شرایط عادی ارائه می‌شود؛ اما در مقاطع و رویدادهای خاص اجتماعی، این خدمات می‌توانند بسیار برجسته‌تر دیده شوند و جلوه بیشتری پیدا کنند. خوشبختانه همه اعضای تیم سلامت، چه آنان که مستقیماً در میدان بودند و مردم حضورشان را دیدند و چه گروه‌های پشتیبان که شاید کمتر به چشم آمدند، در جنگ 12 روزه و رمضان، به وظایف اخلاقی، انسانی، حرفه‌ای و ملی خود به‌خوبی عمل کردند.

عشق؛ عامل دوچندان شدن اثرگذاری خدمت

سادات سیدباقر مداح، از پیشگامان پرستاری نوین ایران با قدردانی از تلاش‌های اعضای تیم سلامت گفت: برای همه اعضای تیم سلامت بهترین‌ها را آرزو می‌کنم؛ چراکه فعالیت آنان با عشق همراه است و زمانی که خدمت با عشق گره می‌خورد، اثرگذاری آن به شکل شگفت‌انگیزی افزایش می‌یابد و انسان را در هر موقعیتی به الگویی برای دیگران تبدیل می‌کند.

وی با اشاره به روحیه ایثار و تعهد در میان کادر سلامت، افزود: فعالیت‌های کادر سلامت بر پایه عشق شکل گرفته است و در حرفه پرستاری، به‌ویژه در شرایط بحران و جنگ، این عشق به‌صورت عشق به وطن و عشق به انسان‌ها جلوه‌گر می‌شود. روحیه انسان‌دوستی و تعهد حرفه‌ای در میان پرستاران، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام سلامت و جامعه به حساب می آید.

میزان ترک خدمت کادر سلامت در جنگ رمضان کاهش چشمگیری داشت

احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با اشاره به نقش برجسته کارکنان نظام سلامت در دوران بحران، اظهار کرد: در سال‌های اخیر، با وجود چالش‌ها و فشارهای متعدد در حوزه دارو، تجهیزات و مسائل مالی، عملکرد نیروی انسانی نظام سلامت قابل تقدیر بوده است و کارکنان این بخش با وجود همه دشواری‌ها، همچنان با مسئولیت‌پذیری و فداکاری در خدمت مردم حضور دارند.

وی با اشاره به آمارهای مربوط به ماندگاری نیروهای پرستاری در شرایط بحران، افزود: میزان ترک خدمت در این دوره به شکل چشمگیری کاهش یافته که این موضوع نشان‌دهنده روحیه ایثار، مسئولیت و پایبندی کارکنان سلامت است.

نجاتیان با تأکید بر اینکه چنین رفتارهایی از سوی نیروهایی مانند خانم ندا سلیمی، پرستار بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)، الگوهای ارزشمند حرفه‌ای هستند، ابراز امیدواری کرد که این نمونه‌های فداکاری بیش از گذشته به جامعه معرفی شوند تا جایگاه واقعی کادر سلامت دیده و قدردانی شود.

فداکاری در روزهای سخت؛ اقدام قهرمانانه‌ای که روحیه جامعه را زنده کرد

حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت با اشاره به نقش تأثیرگذار رسانه‌ها و تلاش‌های کادر سلامت در شرایط بحرانی، خطاب به پرستار فداکار بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) گفت: با یک حرکت، سه گل به ثمر رساندید؛ دست‌تان درد نکند. ما در این شرایط واقعاً به روحیه نیاز داشتیم؛ هم مردم ایران و هم جامعه سلامت به چنین انگیزه‌ای نیاز داشتند و شما مایه و خالق این روحیه شدید.

وی افزود: در مقطعی که فشارها و دشواری‌ها بیشتر احساس می‌شد، چنین اقداماتی باعث دلگرمی مضاعف برای جامعه پزشکی و سلامت کشور است. رسانه ها نیز در کنار این قشر شریف، نقش مهمی در انتقال امید و انرژی به مردم ایفا کرده اند.

کرمانپور به فداکاری ندا سلیمی، پرستار بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) اشاره و عنوان کرد: این حرکت یک هدیه از سوی جامعه سلامت به مردم ایران بود؛ حرکتی که بار دیگر نشان داد روحیه انسان‌دوستی و ایثار در پرستاران ایرانی زنده و پویاست. شاید حس مادری و روحیه پرستاری در لحظه حادثه موجب شد ایشان بدون درنگ به کمک نوزادان برود، کاری که نماد زیبایی از انسانیت و فداکاری است.

وی در پایان تأکید کرد: این اقدام پیامی روشن به مردم ایران و جهان بود که نشان داد یک «ایرانی» در هر شرایطی برای نجات جان انسان‌ها تلاش می‌کند. از طرف جامعه سلامت کشور، از این فداکاری و فداکاری اعضای تیم ملی سلامت در خدمت رسانی به مردم عزیز کشورمان، صمیمانه سپاسگزارم.

گفتنی است امروز (شنبه 5 اردیبهشت) در مراسمی با حضور دکتر علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت و جمعی از مسئولان حوزه سلامت، از ندا سلیمی به‌دلیل اقدام شجاعانه و انسان‌دوستانه‌اش در نجات جان سه نوزاد در زمان بمباران دشمنان آمریکایی صهیونی تقدیر به عمل آمد.