هر دو مسیر تونل نیایش امشب مسدود است
به گزارش ایلنا، با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل نیایش، هر دو باند این تونل امروز ۱۴۰۵.۰۲.۰۵ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.
بر اساس گزارش سایت شهر، مسیر جایگزین برای باند شرقی بزرگراه حکیم به سمت شرق بزرگراه همت به سمت شرق و مسیر جایگزین برای باند غربی نیز بزرگراه حکیم به سمت غرب بزرگراه همت به سمت غرب است.