معاون رئیس‌جمهور در امور زنان:

پویش‌های اخیر از بطن مردم جوشیده است

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده استفاده از ظرفیت‌های مردمی را کلید حل مشکلات برشمرد و تاکید کرد: محله‌محوری و مسجدمحوری، سیاست و رویکرد دولت در عرصه اجتماعی است همچنانکه پیشتر از این در ایران، مساجد محور فعالیت‌های اجتماعی بودند و اکنون، فرصت بسیار خوبی است که از این ظرفیت قوی‌تر استفاده کرد.

به گزارش ایلنا از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در دیدار با زنان و فعالان گروه‌های جهادی، با اشاره به تحولات ۵۰ روزه اخیر، افزود: آنچه در این دوران در بین مردم عزیزمان دیده‌ایم، همه زیبایی بود. مردم به میدان آمدند و ایستادند بالاخص زنان که در این رابطه حضور فعالانه و شاخصی داشتند و می‌توان گفت زنان پای ایران ایستادند.

وی، نقش‌آفرینی و حضور فعالانه نیروهای مسلح در عرصه نظامی، مردم در عرصه اجتماعی و خدمت‌رسانی نیروها و کارمندان در دولت و دستگاه‌های اجرایی در ایام جنگ تحمیلی را سه ستون موفقیت در جنگ تحمیلی سوم دانست.

بهروز آذر اظهار کرد: بسیاری از زنان از کادر درمان تا شبکه بانکی – مالی و گمرکی در این ایام مشغول به فعالیت بودند و تلاش داشتند بهترین نسخه خود و آنچه شایسته ایران و مردم ایران است را ارائه دهند و با وجود آنکه می‌توانستند از حق دورکاری استفاده کنند اما بیان می‌کردند امروز کارایی و جایگاه ما در سازمان‌ها، تشریفاتی نیست و عهده‌دار مسئولیت‌های تخصصی و حرفه‌ای هستیم؛ پس می‌مانیم و کار می‌کنیم.

معاون رئیس‌جمهور، اصلاح الگوی مصرف، مقابله با ناترازی در حوزه‌های آب و انرژی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و معیشت خانوار و حفظ اتحاد و همبستگی ملی را از موضوعات اصلی برای این روزها دانست و تصریح کرد: در این روزها شاهد پویش‌هایی هستیم که از بطن مردم جوشیده است. مثلاً یکی از پویش‌ها، شناسایی سالمندان در محلات است که کسی نبوده به آنها کمک کند و به آنها رسیدگی می‌شود.

براساس این گزارش در این نشست، زنان و گروه‌های جهادی ضمن ارائه دیدگاه‌ها و نظرات و پیشنهادات خود به منظور ارتقای نقش گروه‌های جهادی و افزایش اثربخشی آنها، گزارشی از اقدامات انجام شده در مدت جنگ تحمیلی سوم ارائه و برای حل موثر مشکلات ایرانیان اعلام آمادگی کردند.

