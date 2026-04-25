دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
عامل اثربخش شدن حملات دشمن، تفرقه داخلی است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تجربه جنگ اخیر نشان داد که وحدت، عامل اصلی عبور از بحرانها است و اگر این عامل حفظ شود، کشور در برابر تهدیدها ایمن خواهد ماند.
به گزارش ایلنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه با اشاره به جنگ اخیر آمریکایی - صهیونی علیه ایران اظهار داشت: عامل اصلی موفقیت در این مقطع، شکلگیری وحدتی مثالزدنی میان اقشار مختلف مردم و مسئولان بود.
وی حضور شبانه مردم در خیابانها و میادین، سر دادن شعارهای وحدتآفرین و پرهیز از طرح مباحث جناحی را یکی از ویژگیهای برجسته این ایام دانست و بیان کرد: در این مدت هیچ خبری از دعواهای چپ و راست، یا نزاعهای حزبی نبود؛ همه یکدل و منسجم از کشور دفاع میکردند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در این دوره، دولت خود را خدمتگزار مردم میداند و مردم نیز با تمام توان پشتیبان دولت هستند؛ رابطهای که به باور وی تأثیری تعیینکننده در موفقیتهای این روزها دارد.
وی تصریح کرد: این همدلی باید استمرار پیدا کند. هر جا ضربه خوردیم از منشاء تفرقه بوده است.
خسروپناه با اشاره به اینکه دشمن خواستار این است که با ابزارهای نظامی به کشور آسیب وارد کند، افزود: عامل اثربخش شدن حملات دشمن، تفرقه داخلی است بنابراین در حال حاضر، حفظ بصیرت و پرهیز از ایجاد شکافهای اجتماعی ضروری است تا تجربههای تلخ گذشته تکرار نشود.
وی همچنین به اهمیت نقد و گفتوگوی آزاد اشاره کرد و گفت: اگر افراد نقدی دارند، بستر گفتوگو فراهم است. رهبر شهید ما بر برگزاری کرسیهای آزاداندیشی تأکید داشتند و امروز هم امکان آن در دانشگاهها، مساجد و دیگر مکانها وجود دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: این نقد و گفتوگو باید با رعایت اخلاق، منطق و بدون ایجاد زمینههای اختلاف انجام شود.
وی با اشاره به عملکرد مسئولان در روزهای جنگ، از تلاش جهادی آنان قدردانی کرد و بیان داشت: تمام دولتمردان و در رأس آنها رئیسجمهور، در این ایام روحیهای جهادی از خود نشان دادند. این نوع مدیریت باید تداوم یابد.
خسروپناه بیان کرد: حاکمانی که با روحیه جهادی عمل میکنند، میتوانند نقش محوری در ایجاد وحدت و انسجام اجتماعی داشته باشند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: رمز موفقیت در مقاطع حساس، پیوند عاطفی و عملی بین مردم و مسئولان است و هر گونه فاصله میان این دو، زمینهساز آسیبپذیری خواهد بود.
وی تاکید کرد: امروز نیز جامعه نیازمند هوشیاری، همافزایی و گفتوگوی سازنده است تا بتواند با چالشها مواجه شود.