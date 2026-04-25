حمله خرس به دو محیطبان
دو محیطبان پارک ملی گلستان به علت حمله خرس مجروح شدند.
به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان با اعلام این خبر گفت: یک قلاده خرس در پارک ملی گلستان، به دو محیط بان سولگرد در منطقه بکیاتاق که در حال گشت و کنترل منطقه بودند، حمله کرد.
قدیر حسنزاده افزود: بلافاصله پس از حادثه، نیروهای پشتیبانی و امدادی در محل حاضر شدند و عملیات نجات و انتقال مجروحان به مراکز درمانی آغاز شد.
وی با بیان اینکه وضعیت عمومی مجروحان تحت کنترل است، افزود: محیطبانان در خط مقدم حفاظت از طبیعت قرار دارند و همواره با خطرات احتمالی در رویارویی با جانوران وحشی روبهرو هستند.
حسنزاده ضمن قدردانی از تلاش این نیروها، ابراز امیدواری کرد که با ارتقای تجهیزات ایمنی و افزایش آگاهی از وقوع چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود.