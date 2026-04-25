همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله خرس به دو محیط‌بان

دو محیط‌بان پارک ملی گلستان به علت حمله خرس مجروح شدند.

به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان با اعلام این خبر گفت: یک قلاده خرس در پارک ملی گلستان، به دو محیط بان سولگرد در منطقه بک‌یاتاق که در حال گشت و کنترل منطقه بودند، حمله کرد.

قدیر حسن‌زاده افزود:  بلافاصله پس از حادثه، نیرو‌های پشتیبانی و امدادی در محل حاضر شدند و عملیات نجات و انتقال مجروحان به مراکز درمانی آغاز شد.

وی با بیان اینکه وضعیت عمومی مجروحان تحت کنترل است، افزود: محیط‌بانان در خط مقدم حفاظت از طبیعت قرار دارند و همواره با خطرات احتمالی در رویارویی با جانوران وحشی روبه‌رو هستند.

حسن‌زاده ضمن قدردانی از تلاش این نیروها، ابراز امیدواری کرد که با ارتقای تجهیزات ایمنی و افزایش آگاهی از وقوع چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود.

پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
