به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان با اعلام این خبر گفت: یک قلاده خرس در پارک ملی گلستان، به دو محیط بان سولگرد در منطقه بک‌یاتاق که در حال گشت و کنترل منطقه بودند، حمله کرد.

قدیر حسن‌زاده افزود: بلافاصله پس از حادثه، نیرو‌های پشتیبانی و امدادی در محل حاضر شدند و عملیات نجات و انتقال مجروحان به مراکز درمانی آغاز شد.

وی با بیان اینکه وضعیت عمومی مجروحان تحت کنترل است، افزود: محیط‌بانان در خط مقدم حفاظت از طبیعت قرار دارند و همواره با خطرات احتمالی در رویارویی با جانوران وحشی روبه‌رو هستند.

حسن‌زاده ضمن قدردانی از تلاش این نیروها، ابراز امیدواری کرد که با ارتقای تجهیزات ایمنی و افزایش آگاهی از وقوع چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود.

