شارژ ماهانه «کارت امید مادر» بعد از طلاق قطع میشود؟
دبیر ستاد ملی جمعیت اعلام کرد که از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۵ اجرای طرح «کارت امید مادر» آغاز شده و براساس آن تمامی مادران نوزادان، ماهانه ۲ میلیون تومان اعتبار حمایتی برای تأمین نیازهای ضروری کودک دریافت میکنند.
به گزارش ایلنا، مرضیه وحیددستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه سالهای آغازین زندگی کودک، حساسترین و اثرگذارترین دوره رشد انسان است، اظهارکرد: در این دوران، مغز با سرعتی بیسابقه شکل میگیرد؛ بنیان سلامت جسمی و روانی گذاشته میشود و کیفیت مراقبت و تغذیه، آینده فرد را رقم میزند. خانوادهها در این مرحله نیازمند آرامش امنیت و توان مالی کافیاند تا بتوانند بهترین مراقبت را برای فرزندشان فراهم کنند.
وی مسئولیت والدین را در قبال فرزندان را مهم عنوان و تصریح کرد: حمایت هوشمندانه دولت از خانوادههای دارای فرزند خردسال، یک ضرورت اجتماعی و سرمایهگذاری واقعی برای آینده کشور است؛ حمایتی که میتواند شکافهای اقتصادی را کاهش دهد، سلامت و تغذیه کودک را تضمین کند و شرایطی فراهم سازد که هیچ کودکی در سالهای طلایی رشد، از نیازهای اولیه محروم نماند.
دبیر ستاد ملی جمعیت همچنین از آغاز طرح « کارت امید مادر» از فروردین ماه سال جاری خبر داد و گفت: براساس این طرح، تمام مادران ایرانی که از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۵ به بعد صاحب فرزند میشوند، مشمول دریافت کارت امید مادر خواهند بود. با این کارت به ازای هر فرزند، ماهانه ۲ میلیون تومان به مدت دو سال اعتبار حمایتی در اختیار مادر قرار میگیرد تا بخشی از هزینههای ضروری فرزند خود را تامین کنند. این اعتبار فقط برای هزینههای مرتبط با کودک مانند «خوراک و تغذیه مناسب کودک»، «پوشک و سایر ملزومات ضروری» و در صورت محروم بودن کودک از شیر مادر برای خرید شیر خشک از داروخانهها قابل استفاده خواهد بود.
وحیددستجردی با تاکید بر اینکه کارت امید مادر، به حساب و شماره ملی مادر متصل میشود و در فروشگاهها و داروخانههای طرف قرارداد با شبکه ملی یارانههای متمرکز (شمیم) قابل مصرف است، خاطرنشان کرد: پس از شارژ ماهانه اعتبار، برای مادر پیامک اطلاعرسانی ارسال میشود و او میتواند موجودی خود را مشاهده و از آن استفاده کند.
بنابر اظهارات وی این اعتبار از ماه اول تولد کودک تخصیص مییابد و به مدت ۲۴ ماه، اعتبار برای مادر شارژ میشود؛ اعتبار هر ماه، تا سه ماه پس از شارژ توسط مادران قابل استفاده خواهد بود.
دبیر ستاد ملی جمعیت افزود: برای بهرهمندی از «کارت امید مادر»، مادر باید ایرانی باشد؛ زایمان از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۵ و پس از آن انجام شده باشد؛ هم مادر و هم کودک، شماره ملی داشته باشند و سیم کارت یا حساب بانکی متصل به شماره ملی مادر در دسترس باشد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، وحید دستجردی همچنین با اشاره به شرایط خاص، گفت: در شرایطی مانند فوت مادر و یا طلاق، حمایت قطع نمیشود بلکه مطابق دستورالعمل مصوب، اعتبار کارت به قیم قانونی کودک منتقل خواهد شد تا حمایت از کودک تا ۲۴ ماهگی ادامه پیدا کند و در صورت فوت کودک حمایت تا یک ماه بعد ادامه مییابد.
وی، «کارت امید مادر» را در راستای سیاستهای کلی جمعیت و با هدف تقویت حمایت از خانواده و افزایش آرامش خاطر مادران در سالهای حساس تولد و رشد اولیه کودک، عنوان کرد و گفت: این طرح به پیشنهاد دبیر ستاد ملی جمعیت و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تصمیم، عزم و حمایت ریاست محترم جمهور، آقای دکتر پزشکیان طراحی و اجرا شده است.
دبیر ستاد ملی جمعیت اعلام کرد که مادران برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند و یا به سامانههای اطلاعرسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مراجعه کنند یا از طریق مرکز تماس معرفی شده در اطلاعیههای رسمی، پرسشهای خود را مطرح کنند.
وحیددستجردی در پایان با بیان اینکه اجرای این طرح در شرایط جنگ کلید خورد و نشان دهنده عزم دولت در خدمت به مردم و عمل به تعهدات است، گفت: «کارت امید مادر» گامی برای حمایت از مادر و آیندهای روشنتر برای فرزندان ایران است.