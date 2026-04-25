به گزارش ایلنا، پارکینگ اعتماد در یک سازه چندمنظوره در منطقه ۱۰ به زودی افتتاح خواهد شد، فضایی که در شرایط عادی پارکینگ و در زمان بحران، ظرفیت اسکان چند هزار نفر را دارد.

پارکینگ اعتماد با زیربنایی در حدود ۱۰ هزار و ۲۵۶ مترمربع در ۴ طبقه زیرسطحی، ظرفیت ۲۷۵ واحد پارک را دارا خواهد بود، پروژه ای که از سال گذشته کار ساخت آن آغاز شده است و در حال حاضر در مراحل پایانی ساخت قرار دارد.

این مجموعه ها در شرایط عادی به‌عنوان پارکینگ استفاده می‌شوند و در شرایط بحرانی مانند جنگ به پناهگاه تبدیل خواهند شد و ظرفیت چند هزار نفر را دارند.

