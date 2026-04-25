سرنوشت درس تربیتبدنی در آموزش مجازی چه شد؟
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارتآموزش و پرورش با اشاره به تداوم جریان یادگیری در بسترهای غیرحضوری گفت: درس تربیتبدنی در دوره آموزش مجازی متوقف نمیشود و محتوای تخصصی و استاندارد برای حفظ سلامت جسمی، افزایش تحرک و ایجاد شادابی در دانشآموزان بهطور منظم تولید و ارائه میشود.
به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، محمد جعفری در سی و چهارمین جلسه وبیناری اتاق وضعیت وزارت با معاونین تربیتبدنی و سلامت، رؤسای ادارات، رؤسای هیأتهای ورزش دانشآموزی و کارشناسان سراسر کشور که به میزبانی آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش تربیتبدنی در حفظ نشاط و آمادگی جسمانی دانشآموزان، بر بازتولید محتوای استاندارد تربیتبدنی و سلامت متناسب با شرایط ویژه کشور تأکید کرد.
جعفری با تأکید بر جایگاه راهبردی حوزه تربیتبدنی و سلامت در نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: در شرایط کنونی، این حوزه نقشی مؤثر در حفظ شادابی، آرامش و آمادگی جسمی و روانی دانشآموزان ایفا میکند و بایستی برنامهها و مأموریتهای آن متناسب با اقتضائات موجود با دقت بازآرایی و اجرا شود.
وی با اشاره به تدوین سناریوهای آموزشی و تربیتی متناسب با شرایط جدید افزود: محتواهای تولیدی به گونهای سازماندهی شده که علاوه بر تحقق اهداف آموزشی، زمینه ارتقای روحیه، امید و انگیزه در میان دانشآموزان را فراهم میسازد.
جعفری با اذعان بر اهمیت حفظ پویایی و تقویت روحیه امید در مدارس در دوران آموزش غیرحضوری تصریح کرد: پویش ملی، کاشت نهال امید بهعنوان حرکتی فرهنگی و تربیتی، میتواند با ارتقای سلامت روان، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت روحیه مشارکتپذیری، نقشی مؤثر در میان دانشآموزان ایفا کند.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزشوپرورش، نظارت مستمر سرگروههای آموزشی را رکن اساسی حفظ کیفیت برنامهها دانست و تاکید کرد: اجرای صحیح فعالیتهای تربیتبدنی و سلامت نیازمند پایش دقیق، گزارشدهی منظم و اطمینان از تطابق برنامهها با استانداردهای ابلاغی است.
وی ادامه داد: نباید به هیچ عنوان از درس تربیتبدنی و فعالیت بهداشتی و سلامت محور غفلت شود همچنین ارزشیابی درس تربیت بدنی و فعالیت های بهداشتی در مدارس باید اولویت این روزهای جنگی باشد و مورد توجه قرار گیرد.