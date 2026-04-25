ارائه بسته حمایتی «خدمات سلامت سالمندان» به شورای عالی بیمه

به گزارش ایلنا از وبدا، آناهیتا کشاورزی با اشاره به اقدامات سازمان بیمه سلامت ایران در زمینه پیشگیری و پزشکی خانواده افزود: ارائه پیشنهاد بسته حمایتی خدمات سلامت سالمندان به شورای عالی بیمه سلامت کشور، مشارکت در اجرای برنامه پیشگیری برای سلامت مادر و کودک از جمله اقدامات این سازمان در حوزه پیشگیری و پزشکی خانواده است.

مدیرکل سلامت خانواده و نظام ارجاع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: آموزش ۶ هزار پزشک شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت در خصوص سبک زندگی سالم مبتنی بر آموزه‌های طب ایرانی و شناسایی عوامل موثر در کنترل هزینه‌های غیرضرور از اقدامات مهم این سازمان در حوزه پیشگیری و خدمات پایه سلامت بوده است.

