ارائه بسته حمایتی «خدمات سلامت سالمندان» به شورای عالی بیمه

مدیرکل سلامت خانواده و نظام ارجاع سازمان بیمه سلامت ایران از آموزش ۶ هزار پزشک شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت در حوزه پیشگیری خبر داد.

به گزارش ایلنا از وبدا، آناهیتا کشاورزی با اشاره به اقدامات سازمان بیمه سلامت ایران در زمینه پیشگیری و پزشکی خانواده افزود: ارائه پیشنهاد بسته حمایتی خدمات سلامت سالمندان به شورای عالی بیمه سلامت کشور، مشارکت در اجرای برنامه پیشگیری برای سلامت مادر و کودک از جمله اقدامات این سازمان در حوزه پیشگیری و پزشکی خانواده است.

مدیرکل سلامت خانواده و نظام ارجاع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: آموزش ۶ هزار پزشک شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت در خصوص سبک زندگی سالم مبتنی بر آموزه‌های طب ایرانی و شناسایی عوامل موثر در کنترل هزینه‌های غیرضرور از اقدامات مهم این سازمان در حوزه پیشگیری و خدمات پایه سلامت بوده است.

