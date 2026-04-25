خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
امدادرسانی هلال‌احمر به بیش از ۴۰۰ حادثه‌دیده

کد خبر : 1777662
لینک کوتاه کپی شد.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از امدادرسانی نیروهای عملیاتی این جمعیت به بیش از ۴۰۰ نفر طی ۷۲ ساعت گذشته در سطح کشور خبرداد.

به گزارش ایلنا، محمدحسین کبادی، با اشاره به حجم بالای مأموریت‌های امدادی از مورخ ۲ لغایت ۴ فروردین‌ماه اظهار کرد: در سه روز گذشته، نجاتگران جمعیت هلال‌احمر در مجموع به ۳۰۴ مورد حادثه رسیدگی کرده‌اند که طی آن ۴۳۷ نفر از هم‌وطنان از خدمات امدادی بهره‌مند شدند.

کبادی در خصوص وضعیت آسیب‌دیدگان تصریح کرد: در این بازه زمانی، ۴۶۱ نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد، ۱۵۳ نفر برای دریافت مراقبت‌های پزشکی بیشتر به مراکز درمانی منتقل و ۴۸ نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند. همچنین با تلاش تیم‌های تخصصی، ۳۵ مورد عملیات رهاسازی فنی (نجات محبوس‌شدگان) با موفقیت به سرانجام رسید.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به مداخلات امدادی در حوادث طبیعی و شرایط اضطراری افزود: نیروهای این سازمان علاوه بر اسکان اضطراری ۹۰ نفر، موفق شدند ۲۲ نفر را از نقاط پرخطر به اماکن امن منتقل کنند. همچنین ۴۰۵ نفر از حادثه‌دیدگان، اقلام ضروری و اضطراری را دریافت کرده و ۴۰ مسافر نیز که خودروهایشان در حوادث طبیعی گرفتار شده بود، رهاسازی شدند.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان امدادونجات، وی در پایان با تمجید از ایثار امدادگران خاطرنشان کرد: این حجم از خدمات با بهره‌گیری از توان ۱۸۳۱ نیروی عملیاتی در قالب ۴۶۸ تیم تخصصی صورت گرفته است تا در کمترین زمان ممکن به یاری هم‌وطنان در سراسر کشور بشتابند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
