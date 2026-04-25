ترافیک سنگین در آزادراه تهران پردیس بعد از بازگشایی

به گزارش ایلنا، سرهنگ ایرج کهریزی، رئیس پلیس‌راه شرق استان تهران گفت: با توجه به رانش کوه در آزادراه تهران-پردیس، این محور در مسیر شرق به غرب به صورت موقت بازگشایی شده است.

به گفته کهریزی، بار ترافیکی از شب گذشته تاکنون در این محور پرحجم بوده و همچنان ادامه دارد.

پس از رانش زمین در محدوده تونل شماره یک آزادراه تهران، پردیس این مسیر برای 24 ساعت بسته شده بود که از بامداد امروز بازگشایی شد.

انتهای پیام/