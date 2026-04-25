ترافیک سنگین در آزادراه تهران پردیس بعد از بازگشایی
کد خبر : 1777659
رئیس پلیسراه شرق استان تهران گفت: آزادراه تهران-پردیس در مسیر شرق به غرب از ساعت ۳ بامداد به طور موقت بازگشایی شده، اما ترافیک از شب گذشته تاکنون در این محور پرحجم گزارش میشود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ایرج کهریزی، رئیس پلیسراه شرق استان تهران گفت: با توجه به رانش کوه در آزادراه تهران-پردیس، این محور در مسیر شرق به غرب به صورت موقت بازگشایی شده است.
به گفته کهریزی، بار ترافیکی از شب گذشته تاکنون در این محور پرحجم بوده و همچنان ادامه دارد.
پس از رانش زمین در محدوده تونل شماره یک آزادراه تهران، پردیس این مسیر برای 24 ساعت بسته شده بود که از بامداد امروز بازگشایی شد.