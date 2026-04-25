به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق اولین جلسه ستاد راهبری بازسازی رسیدگی به امور آسیب دیدگان جنگ تحمیلی رمضان در شهرداری تهران با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، سجاد محمدعلی نژاد معاون مالی و اقتصاد شهری، داوود گودرزی معاون خدمات شهری، شهرداری تهران، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، رییس سازمان بازرسی، رییس مرکز حقوقی، رییس مرکز زنان و خانواده، رییس سازمان نوسازی شهر تهران و شهرداران مناطق ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۱ برگزار شد.

لطف الله فروزنده در این جلسه ضمن تاکید بر تسریع در امر خدمت رسانی به آسیب دیدگان جنگ تحمیلی گفت: تعمیرات ساختمان های آسیب دیده در چهار دسته جزیی، بازسازی، مقاوم سازی و تخریب و نوسازی تقسیم بندی شده اند که کار تعمیرات جزیی با سرعت در حال انجام است و با همت عزیزان امیدواریم تا پایان هفته تکمیل شود.

وی ادامه داد: توقع شهروندان در خدمت رسانی ما به آنان به حق است و باید از تمام ظرفیت های موجود برای این مهم استفاده کنیم.

فروزنده افزود: حجم و تعداد تخریب های جنگ رمضان تقریبا ۵ برابر جنگ ۱۲ روزه است اما به لطف پروردگار، راهبری شهردار تهران و همت شما عزیزان خللی در امر خدمت رسانی به آسیب دیدگان به وجود نیامده و کار بازسازی و خدمت رسانی به آسیب دیدگان با قدرت در حال انجام است.

