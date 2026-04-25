استفاده از خطوط تندرو فقط تا نیمه اردیبهشت رایگان است

به گزارش ایلنا، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: در دوران جنگ استفاده از خدمات اتوبوسرانی برای رفاه حال مردم در بخش اتوبوس های ملکی و تندرو کاملاً رایگان بود.

با توجه به شرایط کنونی و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، به اطلاع می‌رساند که تا تاریخ ۱۵ ماه جاری، تنها استفاده از خطوط اتوبوس‌های تندرو (BRT) برای مسافران رایگان خواهد بود.

لازم به ذکر است که پس از این تاریخ (از روز شانزدهم اردیبهشت به بعد)، این طرح پایان یافته و خدمات‌رسانی در خطوط BRT نیز به حالت عادی بازمی‌گردد. همچنین، طبق مصوبه شورای شهر تهران، نرخ کرایه‌ها در پایتخت با افزایش ۲۵ درصدی اعمال و دریافت خواهد شد.

از شهروندان تقاضا می‌شود در سفرهای شهری خود به این تغییرات توجه داشته باشند.

