خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استفاده از خطوط تندرو فقط تا نیمه اردیبهشت رایگان است

استفاده از خطوط تندرو فقط تا نیمه اردیبهشت رایگان است
کد خبر : 1777643
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: طرح رایگان بودن خدمات در خطوط اتوبوس‌های تندرو (BRT) تنها تا ۱۵ اردیبهشت ماه جاری ادامه دارد و از روز شانزدهم، این طرح خاتمه یافته و دریافت کرایه‌ها طبق روال عادی و با افزایش ۲۵ درصدی مصوب شورای شهر اعمال خواهد شد.

به گزارش ایلنا، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: در دوران جنگ استفاده از خدمات اتوبوسرانی برای رفاه حال مردم در بخش اتوبوس های ملکی و تندرو کاملاً رایگان بود. 

با توجه به شرایط کنونی و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، به اطلاع می‌رساند که تا تاریخ ۱۵ ماه جاری، تنها استفاده از خطوط اتوبوس‌های تندرو (BRT) برای مسافران رایگان خواهد بود.

لازم به ذکر است که پس از این تاریخ (از روز شانزدهم اردیبهشت به بعد)، این طرح پایان یافته و خدمات‌رسانی در خطوط BRT نیز به حالت عادی بازمی‌گردد. همچنین، طبق مصوبه شورای شهر تهران، نرخ کرایه‌ها در پایتخت با افزایش ۲۵ درصدی اعمال و دریافت خواهد شد.

از شهروندان تقاضا می‌شود در سفرهای شهری خود به این تغییرات توجه داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید