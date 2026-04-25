کاهش سهمیه حج امسال، باعث جا ماندن ۵۵ هزار زائر شد

کد خبر : 1777611
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: باتوجه به شرایط کشور و کاهش سهمیه حج، در حج امسال بیش از ۵۵ هزار زائر زمین نتوانستند مشرف شوند و زائران سرزمین وحی در این سفر معنوی قطعا عزیزانی را که نمی‌توانند مشرف شوند، به یاد خواهند داشت.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، در مراسم بدرقه اعزام نخستین پرواز حج تمتع ۱۴۰۵، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند وحدت حول محور مقام معظم رهبری است. 

وی افزود: هرچند بسیاری از عزیزانی که سال‌ها ثبت‌نام و انتظار کشیده بودند، به دلایل مختلف نمی‌توانند مشرف شوند؛ اما همین‌که جمع زیادی از زائران ایران اسلامی در این کنگره عظیم حضور می‌یابند، خدا را سپاسگزاریم.

به گزارش صدا و سیما، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: شعار حج امسال در یکهزار و پانصدمین سال تولد پیامبر رحمت (ص) «حج؛ سلوک قرآنی، رحمت نبوی و وحدت امت اسلامی» است.

