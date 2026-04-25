کاهش سهمیه حج امسال، باعث جا ماندن ۵۵ هزار زائر شد

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، در مراسم بدرقه اعزام نخستین پرواز حج تمتع ۱۴۰۵، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند وحدت حول محور مقام معظم رهبری است.

وی افزود: هرچند بسیاری از عزیزانی که سال‌ها ثبت‌نام و انتظار کشیده بودند، به دلایل مختلف نمی‌توانند مشرف شوند؛ اما همین‌که جمع زیادی از زائران ایران اسلامی در این کنگره عظیم حضور می‌یابند، خدا را سپاسگزاریم.

به گزارش صدا و سیما، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: شعار حج امسال در یکهزار و پانصدمین سال تولد پیامبر رحمت (ص) «حج؛ سلوک قرآنی، رحمت نبوی و وحدت امت اسلامی» است.

