ترافیک سنگین در برخی محورهای منتهی به پایتخت

وی افزود: محور قدیم بومهن – تهران در محدوده کمرد تا جاجرود با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و آزادراه ساوه – تهران در محدوده دهشاد تا احمدآباد مستوفی نیز ترافیک سنگین جریان دارد. محور شهریار – تهران در محدوده شهرقدس نیز از دیگر مسیرهای پرترافیک کشور است.

سرهنگ محبی اضافه کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان است همچنین در محور قدیم بومهن – تهران در مسیر جنوب به شمال نیز ترافیک روان گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخلات جوی در این محورها وجود ندارد و شرایط جوی پایدار است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره محورهای مسدود شریانی گفت: محور قدیم بستان‌آباد – میانه در محدوده قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قره‌چمن – راه فرعی هشترود – میانه و همچنین مسیر قره‌چمن – کوهسالار – میانه انجام می‌شود.

وی از انسداد محور غیرشریانی پاتاوه – دهدشت خبر داد و افزود: برخی محورهای کشور نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند که شامل محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک – بلده می‌شود.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست با توجه به وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های اعلام‌شده، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را تجربه کنند.