انسداد موقت محور پردیس–تهران در پی ریزش کوه/ عدم وقوع تلفات جانی و ادامه بررسی ها
رئیس پلیس راه راهور فراجا از انسداد موقت مسیر تونل یک محور پردیس به تهران در پی ریزش کوه خبر داد و اعلام کرد: با اتمام عملیات خاکبرداری، خوشبختانه هیچ خودرویی زیر آوار محبوس نشده، اما به دلیل احتمال ریزشهای ثانویه، مسیر تا بررسی نهایی کارشناسان همچنان مسدود خواهد بود.
به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی اسد، با اشاره به وقوع ریزش کوه در بعدازظهر امروز در محدوده تونل یک محور پردیس به تهران، اظهار داشت: در پی این حادثه، مسیر مذکور بهمنظور حفظ ایمنی کاربران جادهای بهطور کامل مسدود شد.
وی افزود: با توجه به حجم قابل توجه ریزش و احتمال وجود خودرو در زیر آوار، بلافاصله عملیات امدادی و پاکسازی با مشارکت پلیس راه، سازمان راهداری و مدیریت بحران استان تهران با سرعت عمل بالا آغاز شد.
سردار کرمی اسد ادامه داد: در حال حاضر عملیات خاکبرداری بهطور کامل به پایان رسیده و بررسیها نشان میدهد خوشبختانه هیچ خودرویی در زیر آوار گرفتار نشده و این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: با وجود اتمام عملیات پاکسازی، به دلیل شرایط خاص منطقه و احتمال ناپایداری دیوارهها که عمدتاً ناشی از بارشهای اخیر و سست شدن لایههای خاکی است، خطر وقوع ریزشهای ثانویه همچنان وجود دارد.
وی تأکید کرد: بر همین اساس، مسیر مذکور تا انجام بازدیدهای میدانی و ارزیابیهای تخصصی توسط کارشناسان فنی و ایمنی در روز آینده، همچنان مسدود باقی خواهد ماند.
سردار کرمی اسد خاطرنشان کرد: در صورت تأیید ایمنی مسیر و منتفی شدن خطر ریزش مجدد، نسبت به بازگشایی محور اقدام خواهد شد در غیر این صورت، عملیات ایمنسازی در دستور کار قرار گرفته و پس از رفع کامل مخاطرات، اجازه تردد صادر میشود.
وی در پایان گفت: زمان دقیق بازگشایی مسیر، پس از جمعبندی نهایی کارشناسان، از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.