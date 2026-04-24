انسداد موقت محور پردیس–تهران در پی ریزش کوه/ عدم وقوع تلفات جانی و ادامه بررسی ها

به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی اسد، با اشاره به وقوع ریزش کوه در بعدازظهر امروز در محدوده تونل یک محور پردیس به تهران، اظهار داشت: در پی این حادثه، مسیر مذکور به‌منظور حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای به‌طور کامل مسدود شد.

وی افزود: با توجه به حجم قابل توجه ریزش و احتمال وجود خودرو در زیر آوار، بلافاصله عملیات امدادی و پاکسازی با مشارکت پلیس راه، سازمان راهداری و مدیریت بحران استان تهران با سرعت عمل بالا آغاز شد.

سردار کرمی اسد ادامه داد: در حال حاضر عملیات خاکبرداری به‌طور کامل به پایان رسیده و بررسی‌ها نشان می‌دهد خوشبختانه هیچ خودرویی در زیر آوار گرفتار نشده و این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: با وجود اتمام عملیات پاکسازی، به دلیل شرایط خاص منطقه و احتمال ناپایداری دیواره‌ها که عمدتاً ناشی از بارش‌های اخیر و سست شدن لایه‌های خاکی است، خطر وقوع ریزش‌های ثانویه همچنان وجود دارد.

وی تأکید کرد: بر همین اساس، مسیر مذکور تا انجام بازدیدهای میدانی و ارزیابی‌های تخصصی توسط کارشناسان فنی و ایمنی در روز آینده، همچنان مسدود باقی خواهد ماند.

سردار کرمی اسد خاطرنشان کرد: در صورت تأیید ایمنی مسیر و منتفی شدن خطر ریزش مجدد، نسبت به بازگشایی محور اقدام خواهد شد در غیر این صورت، عملیات ایمن‌سازی در دستور کار قرار گرفته و پس از رفع کامل مخاطرات، اجازه تردد صادر می‌شود.

وی در پایان گفت: زمان دقیق بازگشایی مسیر، پس از جمع‌بندی نهایی کارشناسان، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.