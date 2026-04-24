به گزارش ایلنا، محمد کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات گفت: در پی رانش زمین در محدوده تونل شماره یک آزادراه تهران - پردیس و انسداد مسیر، ۶ تیم عملیاتی هلال‌احمر شامل ۲ تیم آنست، ۲ تیم واکنش سریع و ۲ تیم از شعب پردیس و دماوند به همراه ۲۵ نیروی عملیاتی به منطقه اعزام شدند.