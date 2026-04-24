اعزام ۶ تیم هلالاحمر به محل ریزش کوه در آزادراه تهران–پردیس
معاون عملیات سازمان امداد و نجات از اعزام شش تیم هلال احمر به محل ریزش کوه در آزادراه تهران - پردیس خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات گفت: در پی رانش زمین در محدوده تونل شماره یک آزادراه تهران - پردیس و انسداد مسیر، ۶ تیم عملیاتی هلالاحمر شامل ۲ تیم آنست، ۲ تیم واکنش سریع و ۲ تیم از شعب پردیس و دماوند به همراه ۲۵ نیروی عملیاتی به منطقه اعزام شدند.
او گفت: عملیات امدادرسانی از محورهای جایگزین در حال انجام است.
همچنین شروین تبریزی - سخنگوی اورژانس اعلام کرد: تعداد مصدومان هنوز مشخص نیست.
او نیز با اعلام اینکه ریزش کوه در مسیر مسیر آزادراه تهران پردیس - 200 متر بعد از تونل شماره یک منجر به تصادف چند خودرو شده است، گفت: تعداد مصدومان هنوز مشخص نیست، اما نکتهای که وجود دارد این است که چون احتمال ریزش مجدد وجود دارد، مسیر مسدود است.