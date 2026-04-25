سخنگوی وزارت بهداشت در گفتوگو با ایلنا:
۳۰ کامیون خاک و نخاله از انستیتو پاستور خارج شده است
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: به محض اینکه متوجه شویم امکان کار در انستیتو پاستور وجود دارد، اقدامات ترمیمی را آغاز خواهیم کرد. تا این لحظه، نزدیک به ۳۰ کامیون خاک و نخاله از آن خارج شده است.
«حسین کرمانپور» سخنگوی وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: نزدیک به ۴۰۰ سازه درمانی و بهداشتی ما در جریان جنگ دچار آسیب شدهاند، برای مثال انستیتو پاستور و ۸ بیمارستان که آسیبهای جدی دیدهاند. برخی آسیبها نیز در سطحی است که باید فوراً نسبت به نوسازی و بازسازیشان اقدام شود.
وی اضافه کرد: همچنین نزدیک به ۵۰ آمبولانس آسیب دیدهاند، به علاوه دو هلیکوپتر و دو آمبولانس دریایی که بین جزایر تردد میکردند و خدمات بهداشتی و درمانی مردمی را ارائه میدادند. این واحدها باید به سرعت به نظام خدمات سلامت بازگردانده شوند، زیرا عدم بازگشتشان میتواند جای خالی آنها را ایجاد کرده و آسیب وارد کند.
وی افزود: بیشترین تمرکز وزارت بهداشت اکنون بر تجمیع منابع، مستندسازی مدارک و آمادهسازی تیمها برای بازسازی و تمرین جهت ادامه فعالیتها است. در این مدت، متأسفانه به دلیل عدم تحویل برخی اقلام، بدنبال این هستیم تا شرایط مهیا و تأمین برخی اقلام آماده شود و ذخایر تکمیل گردد، تا مانند جنگ اول و دوم، نگرانی برای مردم ایجاد نشود و خیالشان از بابت بهداشت و درمان راحت باشد، زیرا واکسیناسیون نمیتواند به تأخیر بیفتد و خوشبختانه نیفتاده است.
کرمانپور در ادامه خاطرنشان کرد: در دوران جنگ، حتی یک واکسن نیز به تأخیر نیفتاد و حتی یک مادر باردار از مراقبتهای بهداشتی محروم نماند. با اینکه مادران از مناطق خطرناک جابهجا شده بودند، اما با اقدامی که صورت گرفت و برنامهریزی انجامشده، توانستند حتی به روستاهایی که رفته بودند، از خدمات بهرهمند شوند، واکسن فرزندانشان به تأخیر نیفتد و مراقبتهای مادران باردار و بیماران مزمن همچنان ادامه یابد.
وی تصریح کرد: همانگونه که پیش از جنگ برخی خدمات درمانی را داشتیم، در دوران جنگ نیز این خدمات با هماهنگی که انجام شد و فشار مضاعفی که بر شهرستانهایی که مهاجران زیادی را پذیرفته بودند، حاکم گردید، اما خدمات ادامه یافت. اکنون شرایطی فراهم است که خلأها و ایرادات ایجادشده را برطرف کنیم، آمادگیمان را حتی بیشتر از مرحله اول حفظ کنیم، تسهیلات و منابعمان را افزایش دهیم تا مشکلی در روند خدمات ایجاد نشود.
سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص انستیتو پاستور که در حملات دچار آسیب شد، گفت: در حال حاضر متأسفانه دفتر مرکزی انستیتو پاستور عملاً امکان فعالیت ندارد و دلیل آن، اتفاقاتی است که رخ داده، اما خوشبختانه، توزیع منابع و دفاتری که در شهرستانها و تهران داریم، فعالیتشان را پیش از این آغاز کرده و ادامه خواهند داد و خللی ایجاد نخواهد شد. البته این امر کار را سخت میکند، زیرا یک دفتر مرکزی بزرگ انستیتو از فعالیت بازمانده، اما توزیعشده و در جاهای مختلف، کار ادامه خواهد یافت. مأموریت اصلی کنونی در انستیتو پاستور، حفظ تولیدات و خدمات آن است که خوشبختانه با حالتی که توصیف شد، تأمین شده است.
وی افزود: دومین مرحله، اقدام نسبت به بازسازی و نوسازی انستیتو پاستور خواهد بود. ساختمانهای پاستور جزو آثار ثبتی میراث فرهنگی است و ترمیم این ساختمانها باید بهگونهای باشد که تغییری در آنها ایجاد نشود، زیرا جزو میراث جهانی و ایران محسوب میشود. ما در حال هماهنگی با خیرین و افرادی هستیم که علاقهمند به مشارکت در این زمینه هستند تا در کنار دولت بودجههای لازم تأمین گردد.
کرمانپور در پایان تأکید کرد: به محض اینکه متوجه شویم امکان کار وجود دارد —زیرا منطقه ویژهای است— اقدامات ترمیمی را آغاز خواهیم کرد. تا این لحظه، نزدیک به ۳۰ کامیون خاک و نخاله از آنجا خارج شده است. انستیتو پاستور خاصیت ویژهای دارد و ساختمانهای ثبتشده در فهرست میراث را شامل میشود که امکان تخریب و نوسازی وجود ندارد و باید حتماً بازسازی شوند. همچنین در حال برنامهریزی هستیم تا بخش مدرن انستیتو پاستور در همان منطقه یا منطقه جدیدتری ساخته شود.