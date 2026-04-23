از سوی سازمان تأمین اجتماعی انجام شد؛

افزایش پوشش بیمه‌ای داروهای تخصصی مورد مصرف بیماران خاص

با ابلاغ سطح پوشش بیمه‌ای داروهای تخصصی مورد مصرف بیماران خاص، به‌روزرسانی و افزایش میزان پوشش بیمه‌ای داروهای تخصصی مورد مصرف بیماران خاص توسط سازمان تأمین اجتماعی اعمال شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور براساس مصوبه هیأت وزیران و ضوابط مربوطه، سهم یارانه ارزی و سقف قیمت برای سازمان‌های بیمه‌گر پایه را تعیین می‌کند. بلافاصله پس از ابلاغ قیمت داروها نیز، طبق میزان سهم تعیین شده در تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، سازمان تأمین اجتماعی نسبت به به‌روزرسانی قیمت در سامانه‌های مکانیزه اقدام می‌نماید.

گفتنی است بیماران مبتلا به هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی از پرداخت فرانشیز برای داروهای موجود در فهرست تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر پایه معاف هستند. همچنین طبق ضوابط صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، بخشی از هزینه‌های این گروه توسط این صندوق پرداخت می‌شود.

سازمان تأمین اجتماعی به واسطه ارائه خدمات درمانی مستقیم بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خود در سراسر کشور و خرید خدمات حوزه درمان از مراکز طرف قرارداد دانشگاهی و خصوصی، خدمات مختلف و گسترده درمانی را به حدود 50 میلیون نفر تحت پوشش ارائه می‌دهد.

اخبار مرتبط
قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید