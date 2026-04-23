پاسخ به مطالبات دانشجویان دانشگاه تهران درباره اینترنت و حذف درس

به گزارش ایلنا، شورای صنفی دانشگاه تهران اعلام کرد: معاونت آموزشی این دانشگاه به مطالبات این شورا پاسخ داده است. بر این اساس، با توجه به احتمال‌عدم امکان برگزاری حضوری کلاس‌ها تا اطلاع ثانوی، با تعویق کلاس‌ها مخالفت شده است.

معاونت آموزشی همچنین با درخواست اتصال اینترنت بین‌الملل موافقت و اعلام کرده با وجود اینکه این موضوع خارج از اختیار دانشگاه است، دانشگاه در حال پیگیری برای اتصال آن است. همچنین بر لزوم در نظر گرفتن شرایط فعلی توسط اساتید در ثبت حضور و غیاب تاکید و این موضوع به اساتید ابلاغ شده است.

در خصوص سامانه آموزش مجازی نیز اعلام شد که با وجود بهبودهای اخیر، احتمال بروز اختلال همچنان وجود دارد. در این راستا، به اساتید توصیه شده است که محتوای درسی را ترجیحاً به صورت آفلاین در اختیار دانشجویان قرار دهند.

در رابطه با حذف ترم و دروس، کمیسیون موارد خاص قول همکاری و کمک به دانشجویانی که این درخواست‌ها را دارند، داده است.

شورای صنفی دانشگاه تهران اخیراً در جلسه‌ای با حضور مسئولان آموزشی دانشگاه مطالبات خود را مطرح کرده بود.

برخی از این مطالبات شامل درخواست تعویق ترم تحصیلی با توجه به شرایط جنگی، تسهیل درخواست حذف ترم با توجه به‌عدم امکان شرکت برخی دانشجویان در کلاس‌ها و برداشته شدن سقف غیبت بود.

