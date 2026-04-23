خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
معاون توسعه وزارت بهداشت:

برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع باید بر پایه اصول علمی اجرا شود

کد خبر : 1776997
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در جلسه هیات‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گلستان با تأکید بر نقش تأثیرگذار خیرین سلامت و ضرورت تکریم کارکنان، اجرای صحیح برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را شرط اساسی ساماندهی هزینه‌ها و رفتارهای حوزه سلامت دانست و بر لزوم پایبندی کامل به تعهدات در قبال خیرین تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، طاهر موهبتی در جلسه هیات‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه توفیق مشارکت در کار خیر، در حقیقت پاداش بزرگی از جانب خداوند است، گفت: ارزش کار خیرین به عدد و رقم کمک‌ها نیست، بلکه به فرهنگ‌سازی، نیت خیر و تأثیر اجتماعی آن‌ها بازمی‌گردد. 

وی افزود: قدردانی از خیرین، به‌ویژه در حوزه سلامت، امری ضروری است و تعهدات ما در قبال آنان امانت محسوب می‌شود و تحت هیچ شرایطی نباید نقض شود. 

موهبتی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران کادر سلامت اظهار داشت: همکاران ما در همه شرایط—در آلودگی هوا، بارندگی، جنگ، صلح، سرما و گرما—در میدان خدمت حضور دارند و نقش‌آفرینی می‌کنند. 

وی تأکید کرد که قدردانی از کادر سلامت نباید فقط در حد کلام باقی بماند و باید در پرداخت‌ها، حمایت‌های رفاهی و بهبود وضعیت معیشت کارکنان بروز پیدا کند. 

موهبتی با اشاره به ضرورت رصد میدانی اجرای برنامه پزشکی خانواده گفت: شهرستان آق‌قلا به عنوان پایلوت طرح پزشکی خانواده نمره قبولی گرفته اما تا دسترسی به اهداف مدنظر فاصله زیادی وجود دارد و باید تلاش جدی‌تری صورت بگیرد تا با پایان دوره پایلوت، شهرهای جدید به آن اضافه شوند. 

معاون توسعه وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت تبیین برنامه برای مردم، استانداران، فرمانداران و سایر مسئولان گفت: اگر این برنامه به‌درستی برای ذینفعان توضیح داده نشود، تغییر رویکرد ممکن نیست. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت مسئولیت اجتماعی، مولدسازی و مدیریت هزینه‌ها تاکید کرد. 

موهبتی همچنین موضوع تکریم کارکنان را ضروری دانست و گفت: نمی‌توان از همکاران انتظار تکریم ارباب‌رجوع داشت اگر خودشان مورد تکریم قرار نگیرند. احترام زبانی کافی نیست؛ باید کارکنان را مشارکت داد، به نظراتشان توجه کرد و برای معیشت، رفاه، مسکن و امنیت شغلی آنان برنامه داشت. این موارد هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است. 

به گزارش وبدا، وی با قدردانی از نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان در حوزه سلامت هم از این بخش صیانت می‌کنند و هم کمک‌رسان هستند و حضور چند تن از آنان در این نشست نشان‌دهنده دغدغه‌مندی آنان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
