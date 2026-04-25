«مهدی پیرصالحی» رئیس سازمان غذا و دارو، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا به بررسی وضعیت فعلی صنعت داروسازی کشور پرداخت و پیرامون دلایل تأخیر در تسویه حساب‌های ارزی، پیامدهای اصلاح نرخ دارو در سال گذشته و پیش‌بینی قیمت‌ها در سال جدید توضیحاتی ارائه داد.

نیاز سالانه صنعت دارو به ۵ میلیارد دلار ارز

او با اشاره به حجم ارزی مورد نیاز بخش دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: نیاز سالانه این حوزه به ارز حدود پنج میلیارد دلار برآورد می‌شود که از این مقدار، ۱.۵ میلیارد دلار در سال گذشته از محل ارز غیرترجیحی و بخش باقی‌مانده از ارز ترجیحی تأمین گردید.

تفاوت نرخ ارز دارو در بودجه بیمه‌ها کاملا منعکس نشده است

وی ادامه داد: با اینکه سیاست‌های ارزی در سایر بخش‌ها دستخوش تغییر شده، اما تفاوت نرخ ارز در بخش دارو به شکل کامل در بودجه سازمان‌های بیمه‌گر و سایر بخش‌ها منعکس نشده است.

پیرصالحی با اشاره به فشارهای مالی وارد بر صنعت دارو بیان کرد: در شرایط کنونی، موضوعات نقدینگی، تأمین ارز و بازنگری در قیمت‌گذاری، دغدغه‌های اصلی فعالان این صنعت را تشکیل می‌دهد.

رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص آمار تخصیص ارز تصریح کرد: سال گذشته علیرغم تمامی محدودیت‌ها، مبلغ ۳.۲ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت و نرخ ارز غیرترجیحی نیز از ۱۵۰۰ به ۱۸۰۰ تومان افزایش پیدا کرد، هرچند امکان افزایش بیشتر این نرخ فراهم نبود.

حمل‌ونقل دریایی در جنگ مختل شد؛ سه محموله دارویی هوایی وارد کشور شد

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات لجستیکی اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی ۴۰ تا ۵۰ روزه اخیر، حمل‌ونقل دریایی با اختلال مواجه شد و برای جبران این وضعیت، سه محموله به صورت هوایی وارد کشور گردید. همچنین در مواردی که مسیرهای دریایی مسدود بود، ارسال هوایی محموله‌ها موجب افزایش هزینه‌های تمام‌شده شد.

پیرصالحی درباره راهکارهای در دست اقدام برای رفع موانع ارزی خاطرنشان کرد: نشست‌های هفتگی با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با هدف رفع تفاوت نرخ ارز میان بیمه‌ها و ارز تجاری برگزار می‌شود و اتاق بازرگانی نیز مشارکت‌هایی داشته است، اما در مرحله عملیاتی همچنان چالش‌هایی وجود دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به پرسشی درباره اثرات بازنگری قیمت دارو بر پایداری خطوط تولید گفت: شرایط موجود، بازنگری در قیمت دارو را به عنوان اقدامی ضروری برای پیشگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی مطرح کرد.

رشد ۳۰ درصدی بودجه بیمه‌ها پاسخگوی هزینه‌های افزایش‌یافته نیست

وی با اشاره به محدودیت منابع سازمان‌های بیمه‌گر افزود: با این وجود، رشد ۳۰ درصدی بودجه بیمه‌ها کفایت پوشش کامل هزینه‌های افزایش‌یافته را ندارد.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره تفاوت میان برآوردهای صنعت و قیمت‌های مصوب اظهار کرد: میانگین افزایش قیمتی که از سوی فعالان صنعت محاسبه شده، بیش از میزان افزایش‌های اعمال‌شده بوده است.

پیرصالحی با تأکید بر محدودیت اختیارات در حوزه قیمت‌گذاری بیان کرد: ما به خوبی از محدودیت‌های موجود در قیمت‌گذاری آگاه هستیم. واقعیت امر این است که در این حوزه اختیارات ما محدود است، اما با تمام توان در حال رایزنی با مراجع تصمیم‌گیر برای جلوگیری از توقف چرخه تولید هستیم.

وی درباره نتایج مثبت اصلاحات قیمتی گفت: با همراهی اصلاحات قیمتی و پوشش به‌موقع بیمه‌ای، امکان حفظ ثبات و آرامش در بازار دارو با مشارکت مردم فراهم می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره احتمال تغییر مجدد قیمت دارو در سال جاری اظهار کرد: هدف غایی ما، تأمین داروی باکیفیت و در دسترس با حداقل فشار مالی بر بیماران است و در این مسیر، حمایت‌های بیمه‌ای و اتخاذ سیاست‌های هوشمند، عامل اصلی موفقیت در حفظ رضایت عمومی و ارتقای شاخص‌های سلامت خواهد بود.

پیش‌بینی بیش از ۳ میلیارد دلار منابع ارزی برای تأمین دارو در سال جدید

پیرصالحی با اشاره به منابع ارزی پیش‌بینی‌شده برای سال جدید افزود: امسال احتمالاً بیش از ۳ میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار خواهیم داشت که مدیریت بهینه تأمین دارو نیازمند همفکری با فعالان صنعت است.

وی درباره راهکارهای جبران کسری منابع مالی گفت: سازمان برنامه و بودجه امکان تأمین کامل منابع در کوتاه‌مدت را ندارد، اما در صورت تصویب برخی تعهدات، می‌توان آن‌ها را در سال‌های آتی به عنوان دیون ثبت کرد.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان تصریح کرد: ان‌شاءالله با توکل بر خداوند و همراهی تمامی ارکان نظام سلامت، این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

