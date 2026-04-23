ثبت نام وام شهریه دانشجویی آغاز شد

به گزارش ایلنا، صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد: دانشجویان متقاضی تسهیلات وام شهریه می‌توانند تا از امروز تا ۱۶ اردیبهشت به سامانه صندوق رفاه دانشجویان به نشانی Refah.swf.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

بر اساس اعلام این صندوق، میزان وام شهریه دانشجویی برای دانشجویان کارشناسی ۳۰ میلیون ریال، دانشجویان کارشناسی ارشد ۵۰ میلیون ریال و دانشجویان دوره دکتری ۷۰ میلیون ریال است.

