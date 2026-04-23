ثبت نام وام شهریه دانشجویی آغاز شد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از آغاز ثبت نام وام شهریه دانشجویی از امروز (پنجشنبه سوم اردیبهشت) خبر داد.

به گزارش ایلنا، صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد: دانشجویان متقاضی تسهیلات وام شهریه می‌توانند تا از امروز تا ۱۶ اردیبهشت به سامانه صندوق رفاه دانشجویان به نشانی Refah.swf.ir مراجعه و ثبت نام کنند. 

بر اساس اعلام این صندوق، میزان وام شهریه دانشجویی برای دانشجویان کارشناسی ۳۰ میلیون ریال، دانشجویان کارشناسی ارشد ۵۰ میلیون ریال و دانشجویان دوره دکتری ۷۰ میلیون ریال است.

اخبار مرتبط
