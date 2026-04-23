به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه کمیته امداد، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی متقی‌فر روز پنجشنبه با تأکید بر الگوبرداری دختران از سیره طیبه کریمه اهل‌بیت (ع)، اظهار داشت: به میمنت این ایام خجسته و با هدف تکریم مقام دختران در خانواده امداد، برنامه‌ریزی شده است تا در طول سال جاری، ۱۰ هزار بسته جشن تکلیف شامل چادر نماز، سجاده، مهر و تسبیح و اقلام فرهنگی میان دختران نومکلف در سراسر کشور توزیع شود.

وی با اشاره به اینکه شروع این حرکت متبرک با ایام دهه کرامت همزمان شده است، افزود: ایجاد پیوند عمیق میان نوجوانان و شعائر دینی در سایه رأفت رضوی، از مهم‌ترین اهداف ماست. این بسته‌ها نه تنها یک هدیه، بلکه ابزاری برای تشویق این فرشتگان به مسیر بندگی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد خاطرنشان کرد: در کنار اهدا و توزیع این بسته‌ها، جشنواره‌های فرهنگی و آموزشی متعددی ویژه روز دختر در استان‌ها در حال برگزاری است تا خاطره ورود به سن تکلیف با حلاوت ایام ولادت حضرت معصومه (س) در ذهن این عزیزان ماندگار شود.

