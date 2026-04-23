خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۰ هزار بسته جشن تکلیف دختران توزیع می‌شود

کد خبر : 1776921
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: به مناسبت دهه کرامت و سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر، ۱۰ هزار بسته ویژه جشن تکلیف بین دختران تحت حمایت این نهاد توزیع می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه کمیته امداد، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی متقی‌فر روز پنجشنبه با تأکید بر الگوبرداری دختران از سیره طیبه کریمه اهل‌بیت (ع)، اظهار داشت: به میمنت این ایام خجسته و با هدف تکریم مقام دختران در خانواده امداد، برنامه‌ریزی شده است تا در طول سال جاری، ۱۰ هزار بسته جشن تکلیف شامل چادر نماز، سجاده، مهر و تسبیح و اقلام فرهنگی میان دختران نومکلف در سراسر کشور توزیع شود. 

وی با اشاره به اینکه شروع این حرکت متبرک با ایام دهه کرامت همزمان شده است، افزود: ایجاد پیوند عمیق میان نوجوانان و شعائر دینی در سایه رأفت رضوی، از مهم‌ترین اهداف ماست. این بسته‌ها نه تنها یک هدیه، بلکه ابزاری برای تشویق این فرشتگان به مسیر بندگی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است. 

معاون امور فرهنگی کمیته امداد خاطرنشان کرد: در کنار اهدا و توزیع این بسته‌ها، جشنواره‌های فرهنگی و آموزشی متعددی ویژه روز دختر در استان‌ها در حال برگزاری است تا خاطره ورود به سن تکلیف با حلاوت ایام ولادت حضرت معصومه (س) در ذهن این عزیزان ماندگار شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید