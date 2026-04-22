وزیر بهداشت در دیدار رئیس کل و معاونان سازمان نظامپزشکی:
همه برای مستندسازی شجاعت، ایثار، فداکاری و زحمات تیم ملی سلامت به میدان بیایند
وزیر بهداشت با تقدیر از عملکرد اعضای تیم ملی سلامت در جنگ تحمیلی اخیر و ارائه گزارشی از عملکرد حوزه سلامت در این بحران، تاکید کرد که جامعه پزشکی هم وظیفه حرفهای و هم وظیفه اجتماعی خود را در بحران به خوبی انجام دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدرضا ظفرقندی در دیدار رییس کل و معاونان سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه شرایط فعلی در تاریخ کشور کم سابقه یا حتی بیسابقه است، اظهار داشت: کادر سلامت در این مدت بسیار خوب عمل کرد و مورد تمجید فراوان قرار گرفت. البته همه کشور پای کار ایستادند و بیشتر از همه، مردم پای کار بودند.
وزیر بهداشت با اشاره به وظیفه های حرفه ای و اجتماعی جامعه پزشکی، یادآور شد: همه شواهد و نشانهها آشکار میکند که جامعه پزشکی در این مدت به وظیفه اجتماعی خود هم بسیار خوب عمل کردهاست.
ظفرقندی خواستار همکاری و همراهی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و سایر سازمانها و نهادها برای مستندسازی شجاعت، ایثار، فداکاری و زحمات تیم ملی سلامت در این ایام در راستای هویتبخشی و الگوسازی برای جوانان شد.
وزیر بهداشت با اشاره به مواردی همچون حضور داوطلبانه متخصص بیهوشی خانم در جزیره خارک جهت ارائه خدمت، یا حضور داوطلبانه همکار خانمی که کودک شیرخوار خود را ترک کرد تا به محل خدمت خود در جزیره ابوموسی برود و یا صحنهی معروف پرستار بیمارستان خاتمالانبیاء(ص) که نوزادان را در زمان حمله در آغوش میگیرد تا در پناه باشند، گفت: این موارد در طی روزهای جنگ رمضان به کرات اتفاق افتاده و باید مستندسازی شوند.
ظفرقندی تاکید کرد: با توجه به مشکلات کشور به خصوص موضوع تحریمها و هزینههای جنگ تحمیلی، همه ما باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا از مردم مواظبت کنیم و نگذاریم فشار زیادی به مردم وارد شود.
وی به افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی اشاره و عنوان کرد: در این زمینه نیازمند همکاری جامعه پزشکی و کادر سلامت هستیم؛ برای مثال بزرگترین هزینه های ما در بحث دارو، مربوط به سرم است که بخش زیادی از تجویز سرمها در درمانگاه هاست که در اکثر موارد توجیه علمی ندارد بنابراین باید مصرف منطقی سرم، داروها و تجهیزات پزشکی بهصورت یک فرهنگ فراگیر شود.
وزیر بهداشت همچنین تاکید کرد که موارد و مشکلات مطرحشده ازسوی سازمان را پیگیری خواهد کرد.
در ابتدای جلسه دکتر رئیسزاده از زحمات وزیر و معاونان وزارت بهداشت، روسای دانشگاهها و اعضای تیم ملی سلامت در ایام جنگ سوم تحمیلی تقدیر و عملکرد حوزه سلامت در این مقطع را همچون بحرانهای گذشته درخشان ارزیابی کرد.
وی با تقدیر از همراهی وزیر بهداشت در ابلاغ بهموقع تعرفههای خدمات درمانی تغییرات رخ داده و میزان افزایش تعرفههای پزشکی در سال جدید را موجب رضایت همکاران دانست و سپس گزارشی از عملکرد سازمان نظامپزشکی در ایام جنگ تحمیلی سوم ارائه داد.
معاونان سازمان گزارشی از اقدامات حوزه های مختلف ارائه و درخواستهای خود از وزیر بهداشت را مطرح کردند. عمده موارد مطرح شده عبارت بودند از: پیشنهاد شکلدهی پویش بازسازی مراکز درمانی به کمک اعضای سازمان نظام پزشکی، تمدید مصوبه اعطای پروانه موقت شرایط بحران در شرایط عادی، لزوم توجه به استفاده از وسائل مصرفی که امکان استفاده مجدد از آنها وجود دارد، درخواست همراهی بیشتر ازسوی بیمههای تکمیلی برای پوشش هزینههای درمانی، اقدام برای ارسال نامه ازسوی مجمع انجمنهای علمی به مجامع بینالمللی در محکومیت حملات به مراکز درمانی، درخواست در نظر گرفتن بخش هزینههای مواد مصرفی و جدا شدن آن از تعرفهها در حوزه دندانپزشکی، تقدیر از کادر بهداشت و درمان و دارو و تجهیزات پزشکی در ایام جنگ تحمیلی سوم و همین طور حوزه فناوری اطلاعات، درخواست بازنگری در شرایط تمدید پروانه آزمایشگاهها و دفاتر فنی، اهمیت جلوگیری از اسراف در تجهیزات و مواد مصرفی و توجه به مصرف منطقی دارو و تجهیزات پزشکی، لزوم تمرکز بیشتر بر رعایت قانون در دریافت هزینهها و عدم اخذ بیش از تعرفه قانونی، اصلاح تفاوت پرداخت میان اعضای تماموقت و غیر تماموقت هئیت علمی و نگرانی دستیاران از برگزاری امتحان پره بورد و بورد در سال جاری گفتنی است در این نشست دکتر رئیسزاده، رئیس کل، دکتر امیدی نایبرئیس شورای عالی، دکتر ساعی معاون توسعه، دکتر میرخانی معاون اجتماعی و امور مجلس، دکتر مباشرجنت مدیر مرکز آمار و فناوری، دکتر سلحشور مدیرکل مرکز روابط عمومی و بین الملل، دکتر قائد امینی مدیرکل حوزه ریاست، و آقایان دکتر شکارچی معاون فنی و نظارت، دکتر طبائیان معاون آموزشی و دکتر صبور قائممقام هیئت مدیره تهران بزرگ از اعضای هئیت مدیره نظام پزشکی تهران حضور داشتند.