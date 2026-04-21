پوشش بیمه رایگان برای ۵ دهک اول جامعه برقرار است
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت: پوشش بیمه رایگان برای ۵ دهک اول جامعه و برقراری چتر حمایتی برای فاقدین پوشش بیمهای، گامی بلند در مسیر عدالت در سلامت بود.
به گزارش ایلنا، محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت در پیامی به مناسبت هفته سلامت نوشت: «هفته سلامت، میثاقی دوباره میان خادمان نظام سلامت و مردم شریف ایران برای بازخوانی حقوق بنیادین شهروندی در حوزه بهداشت و درمان است. سلامت نه تنها زیربنای توسعه، بلکه والاترین تجلی عدالت اجتماعی است.
سازمان بیمه سلامت ایران در سالهای اخیر، راهبرد خود را بر سه رکن اساسی استوار کرده است: توسعه پوشش همگانی بیمه سلامت، حمایت از اقشار آسیبپذیر و حرکت به سوی پیشگیریمحوری. معتقدیم تحقق عدالت در سلامت زمانی معنا مییابد که دهکهای پایین درآمدی، روستاییان عزیز و ساکنان مناطق کمبرخوردار در دسترسی به باکیفیتترین خدمات درمانی، کمترین دغدغه مالی را داشته باشند. در همین راستا، پوشش بیمه رایگان برای ۵ دهک اول جامعه و برقراری چتر حمایتی برای فاقدین پوشش بیمهای، گامی بلند در مسیر عدالت در سلامت بود.
یکی از درخشانترین فرازهای عملکردی سازمان بیمه سلامت ایران، راهاندازی و تقویت «صندوق حمایت از بیماریهای خاص و صعبالعلاج» است. این اقدام، پاسخی عملی به دغدغه دیرین نظام سلامت و تحقق عینی فرمایش رهبر شهید انقلاب و آرمان شهدای خدمت است که همواره تاکید داشتند: «بیمار در هنگام بیماری، نباید رنجی جز رنج بیماری داشته باشد.» ما امروز با افتخار اعلام میکنیم که با پوشش هزینههای کمرشکن دارویی و درمانی این بیماران، بخشی بزرگ از این «رنج مضاعف» را از دوش خانوادهها برداشتهایم.
عدالت تنها در پرداخت هزینه درمان خلاصه نمیشود. رویکرد نوین سازمان بیمه سلامت، عبور از مدیریت هزینه به سمت «مدیریت سلامت» است. تاکید بر رویکرد پیشگیرانه از طریق تقویت نظام ارجاع، اجرای طرح پزشک خانواده و بهرهگیری از سامانههای هوشمند نظیر نسخه الکترونیک، تنها ابزارهای اداری نیستند؛ بلکه زیر ساختهای لازم برای ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از منابع ملی هستند تا به جای صرف هزینههای گزاف در مراحل انتهایی بیماری، سرمایههای کشور را در مسیر ارتقای سواد سلامت و پیشگیری از بروز بیماریها به کار گیریم.
در پایان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مسیر خدمت، تاکید میکنم که سازمان بیمه سلامت ایران، خود را متعهد به پایش مداوم کیفیت خدمات و گسترش عمق پوشش بیمهای میداند. هدف ما ساختن فرداهایی است که در آن هیچ خانوار ایرانی به دلیل هزینههای درمان، به زیر خط فقر سقوط نکند و «سلامت» به عنوان یک حق مسلم، در دسترس همگان باشد.»